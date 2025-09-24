БУЂ НА ХЛЕБУ НИЈЕ БЕЗАЗЛЕНА Један залогај може угрозити живот
Можда вам се чини безазленим да одстраните буђави део хлеба и поједете остатак, али то заправо није добра идеја.
Многи људи избегавају бацање хране и користе оно што изгледа јестиво, док други једноставно не желе да иду у продавницу или пекару по свеж хлеб, преноси klix.ba.
Међутим, доктор Каран Рад упозорава да „не постоји потпуно чист део буђавог хлеба“ и да његово конзумирање може бити опасно по здравље. Видљива буђ је само мали део већег проблема – споре се шире по целом хлебу, иако нису увек видљиве голим оком.
„Чак и ако уклоните део на којем се види буђ, то не значи да је остатак безбедан за јело“, објашњава доктор Рад. „Буђ има невидљиве корене који продиру дубоко у хлеб, а њене споре могу контаминирати целу површину.“
Ни тостирање хлеба не уништава ове токсине
Како бисте избегли здравствене ризике, најбоље је бацити цео хлеб чим приметите буђ. Иако постоје врсте буђи које су безопасне – попут оних које се користе за производњу плавог сира или антибиотика – многе могу изазвати озбиљне здравствене проблеме.
Један од примера је врста Rhizopus stolonifer, која се често појављује на хлебу и може бити штетна. Неке врсте буђи производе микотоксине, супстанце које могу изазвати озбиљна тровања, а понекад и фаталне последице.
Важно је нагласити да ни тостирање хлеба не уништава ове токсине. Зато, ако приметите буђ на хлебу, немојте покушавати да спасите „чисте“ делове – најбоље решење је да га одмах баците.