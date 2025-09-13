СЛАТКИШ ЗА ТРЕН ОКА Најједноставнији воћни колач – готов за пола сата МЕРЕ НА ШОЉЕ!

Ако тражите посластицу која се брзо спрема, а увек успева – овај рецепт је као створен за вас.

Потребно је свега пола сата и неколико основних састојака да добијете лаган и укусан колач са воћем.

Састојци:

4 јајета

4 шољице шећера

1,5 шољица уља

1 чаша јогурта (или млека)

5 шољица брашна

1 прашак за пециво

воће по избору (вишње, јабуке, брескве…)

Припрема:

Умутите јаја са шећером, додајте уље и јогурт, а затим брашно помешано са прашком за пециво. Масу сипајте у подмазан плех и ставите да се пече око 5–10 минута. Потом извадите, поређајте воће по врху и вратите у рерну. Пеците још око 30 минута на температури од 150–200 °C.

И ето – колач који мирише на детињство, савршен и за изненадне госте и за тренутке када вам се приједе нешто слатко.