clear sky
23°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЛАТКИШ ЗА ТРЕН ОКА Најједноставнији воћни колач – готов за пола сата МЕРЕ НА ШОЉЕ!

13.09.2025. 21:37 21:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

Ако тражите посластицу која се брзо спрема, а увек успева – овај рецепт је као створен за вас.

Потребно је свега пола сата и неколико основних састојака да добијете лаган и укусан колач са воћем.

Састојци:

4 јајета

4 шољице шећера

1,5 шољица уља

1 чаша јогурта (или млека)

5 шољица брашна

1 прашак за пециво

воће по избору (вишње, јабуке, брескве…)

 

Припрема:

Умутите јаја са шећером, додајте уље и јогурт, а затим брашно помешано са прашком за пециво. Масу сипајте у подмазан плех и ставите да се пече око 5–10 минута. Потом извадите, поређајте воће по врху и вратите у рерну. Пеците још око 30 минута на температури од 150–200 °C.

И ето – колач који мирише на детињство, савршен и за изненадне госте и за тренутке када вам се приједе нешто слатко.

колач без печења колач од јабука колач са вишњама
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај