СЛАТКИШ ЗА ТРЕН ОКА Најједноставнији воћни колач – готов за пола сата МЕРЕ НА ШОЉЕ!
13.09.2025. 21:37 21:38
Ако тражите посластицу која се брзо спрема, а увек успева – овај рецепт је као створен за вас.
Потребно је свега пола сата и неколико основних састојака да добијете лаган и укусан колач са воћем.
Састојци:
4 јајета
4 шољице шећера
1,5 шољица уља
1 чаша јогурта (или млека)
5 шољица брашна
1 прашак за пециво
воће по избору (вишње, јабуке, брескве…)
Припрема:
Умутите јаја са шећером, додајте уље и јогурт, а затим брашно помешано са прашком за пециво. Масу сипајте у подмазан плех и ставите да се пече око 5–10 минута. Потом извадите, поређајте воће по врху и вратите у рерну. Пеците још око 30 минута на температури од 150–200 °C.
И ето – колач који мирише на детињство, савршен и за изненадне госте и за тренутке када вам се приједе нешто слатко.