ПОСНА ТРПЕЗА КОЈА МИРИШЕ НА СЛАВЉЕ! Доносимо 5 идеалних предјела за Светог Луку која ће ОДУШЕВИТИ и најизбирљивије госте
Свети Лука је дан када породице широм Србије окупљају око стола и славе у миру и заједништву.
Ако желите да припремите посна предјела која ће задовољити све госте, а да притом не буду компликована и скупа, ево неколико предлога који спајају традицију и иновацију.
1. Посна слана бајадера
Ова тробојна посна бајадера није само лепа за око, већ и богата укусима – комбинација сира, туњевине, краставчића и зачина савршено осваја госте.
Састојци:
• 800 г посног сира
• 250 г посног маргарина
• 200 г презли
• 100 г сусама
• 1 конзерва туњевине
• 1 кашичица алеве паприке
• 3 кисела краставчића
• мања веза свежег першуна
Припрема:
Качкаваљ или сир изрендајте и умутите са маргарином. Смесу поделите на три једнака дела:
Први део: додајте презле и сусам.
Други део: умешајте оцеђену туњевину и алеву паприку.
Трећи део: додајте ситно сецкане краставчиће и першун.
Сваку смесу добро израдите рукама.
У дубљи плех прво ставите смесу са презлама, преко ње смесу са туњевином, а на врх смесу са краставчићима.
Поравнајте и оставите у фрижидеру најмање 3 сата да се стегне.
2. Пита са ајваром и печуркама
Ово посно предјело спаја богатство ајвара и нежну текстуру шампињона и празилука – идеално за сваку прилику.
Састојци:
• кора за питу
• 1 празилук
• 200 г шампињона
• ајвар по укусу
• мало уља
Припрема:
Празилук ситно исецкајте и издинстајте са мало воде и уља. Додајте шампињоне и кувајте док вода скоро потпуно не испари. Ако остане мало течности, користите је за премазивање кора.
Узимајте по три коре: прву лагано попрскајте уљем, другу премажите водом од шампињона или обичном водом, трећу скоро целу премажите ајваром.
На крају, дуж коре распоредите издинстане шампињоне са празилуком и увијте.
Пеците у претходно загрејаној рерни на 220°Ц док пита не порумени.
3. Посна сарма – стари српски специјалитет
Сарма је симбол домаће кухиње и топлине трпезе, а у посној верзији задржава све своје чари.
Састојци:
• већа главица киселог или слатког купуса
• 100 г сецканих ораха
• 1 кромпир
• мања главица црног и главица белог лука
• 1 кашичица љуте туцане паприке
• 1/2 кашичице бибера
• 1 кашичица морске соли
• 2 кашике хладно цеђеног уља
• 2 дл парадајз сока
• 2 дл воде
• 100 г скуваног интегралног пиринча
• 100 г сојиних мрвица (љуспице)
• 2-3 листа ловора
• 3 средње шаргарепе
• 1 већи корен пашканата
• 1 већи корен першуна
• веза першуна
• 1 средњи целер
Припрема:
Загрејте уље и издинстајте црни и бели лук са мало воде. Додајте исецкану шаргарепу, целер, пашканат и корен першуна, динстајте 7 минута.
Додајте зачине и кувајте још неколико минута, затим склоните са ватре и умешајте кромпир, пиринач и претходно натопљене сојине љуспице.
Додајте сецкан першун и орахе, мало парадајз сока и добро измешајте.
Листове купуса претходно обарите 7 минута (слатки купус) или оперите (кисели купус) и пуните надевом. Крајеве листова ушушкајте ка унутра и увијте сармице.
Поређајте у шерпу, налијте раствором воде и парадајз сока, скувајте, а затим запеците у рерни 20 минута.
Ова посна предјела не само да поштују обичаје Светог Луке, већ доносе и разноврсне укусе, боје и мирисе на ваш сто. Било да правите бајадеру, питу или сарму, сваки рецепт доноси топлину дома и осећај заједништва.
4. Шампињони у маринади
Посно, освежавајуће и ароматично предјело које се одлично служи хладно.
Састојци:
• 600 г шампињона
• сок 2 лимуна
• 100 мл маслиновог уља
• 200 мл супе од поврћа
• 100 мл сувог черија
• со, бибер
• 2 кашике меда
Припрема:
Шампињоне очистите и ставите у чинију, прелијте лимуновим соком и оставите 10 минута у фрижидеру.
Загрејте маслиново уље и продинстајте шампињоне. Долијте супу и чери, пустите да прокључа.
Зачините сољу, бибером и медом. Скините са шпорета и оставите да се охладе.
Маринирајте у фрижидеру током ноћи и украсите гранчицама першуна или босиљка.
5. Бобове пихтије
Кремасто и заситно предјело, једноставно за припрему, а ефектно на столу.
Састојци:
• 1 кг зрелог боба
• пола кашике брашна за запршку
• бели лук по укусу
• зачинска паприка
Припрема:
Боб потопите у хладну воду 24 сата, затим ољуштите и оперите.
Кувајте у хладној води 2–3 сата док не омекша.
Испасирани боб зачините пропрженим белим луком и брашном, по потреби посолите.
Сипајте у плитке тањире да се стегне, исеците на коцке и прелијте пропрженом зачинском паприком или украсите црвеним луком и мирођијом.
Ова посна предјела стварају богату и разноврсну славску трпезу, чувају дух традиције и омогућавају да сваки гост ужива у укусима Светог Луке