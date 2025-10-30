overcast clouds
ПОСНА ТРПЕЗА КОЈА МИРИШЕ НА СЛАВЉЕ! Доносимо 5 идеалних предјела за Светог Луку која ће ОДУШЕВИТИ и најизбирљивије госте

30.10.2025. 16:42 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Ona/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Свети Лука је дан када породице широм Србије окупљају око стола и славе у миру и заједништву.

Ако желите да припремите посна предјела која ће задовољити све госте, а да притом не буду компликована и скупа, ево неколико предлога који спајају традицију и иновацију.

 

1. Посна слана бајадера

Ова тробојна посна бајадера није само лепа за око, већ и богата укусима – комбинација сира, туњевине, краставчића и зачина савршено осваја госте.

Састојци:

•           800 г посног сира

•           250 г посног маргарина

•           200 г презли

•           100 г сусама

•           1 конзерва туњевине

•           1 кашичица алеве паприке

•           3 кисела краставчића

•           мања веза свежег першуна

Припрема:

Качкаваљ или сир изрендајте и умутите са маргарином. Смесу поделите на три једнака дела:

Први део: додајте презле и сусам.

Други део: умешајте оцеђену туњевину и алеву паприку.

Трећи део: додајте ситно сецкане краставчиће и першун.

Сваку смесу добро израдите рукама.

У дубљи плех прво ставите смесу са презлама, преко ње смесу са туњевином, а на врх смесу са краставчићима.

Поравнајте и оставите у фрижидеру најмање 3 сата да се стегне.

Фото: Youtube printscreen/porodična svakodnevica/ Pixabay

2. Пита са ајваром и печуркама

Ово посно предјело спаја богатство ајвара и нежну текстуру шампињона и празилука – идеално за сваку прилику.

Састојци:

•           кора за питу

•           1 празилук

•           200 г шампињона

•           ајвар по укусу

•           мало уља

Припрема:

Празилук ситно исецкајте и издинстајте са мало воде и уља. Додајте шампињоне и кувајте док вода скоро потпуно не испари. Ако остане мало течности, користите је за премазивање кора.

Узимајте по три коре: прву лагано попрскајте уљем, другу премажите водом од шампињона или обичном водом, трећу скоро целу премажите ајваром.

На крају, дуж коре распоредите издинстане шампињоне са празилуком и увијте.

Пеците у претходно загрејаној рерни на 220°Ц док пита не порумени.

 

3. Посна сарма – стари српски специјалитет

Сарма је симбол домаће кухиње и топлине трпезе, а у посној верзији задржава све своје чари.

Фото: Youtube Printscreen

Састојци:

•           већа главица киселог или слатког купуса

•           100 г сецканих ораха

•           1 кромпир

•           мања главица црног и главица белог лука

•           1 кашичица љуте туцане паприке

•           1/2 кашичице бибера

•           1 кашичица морске соли

•           2 кашике хладно цеђеног уља

•           2 дл парадајз сока

•           2 дл воде

•           100 г скуваног интегралног пиринча

•           100 г сојиних мрвица (љуспице)

•           2-3 листа ловора

•           3 средње шаргарепе

•           1 већи корен пашканата

•           1 већи корен першуна

•           веза першуна

•           1 средњи целер

Припрема:

Загрејте уље и издинстајте црни и бели лук са мало воде. Додајте исецкану шаргарепу, целер, пашканат и корен першуна, динстајте 7 минута.

Додајте зачине и кувајте још неколико минута, затим склоните са ватре и умешајте кромпир, пиринач и претходно натопљене сојине љуспице.

Додајте сецкан першун и орахе, мало парадајз сока и добро измешајте.

Листове купуса претходно обарите 7 минута (слатки купус) или оперите (кисели купус) и пуните надевом. Крајеве листова ушушкајте ка унутра и увијте сармице.

Поређајте у шерпу, налијте раствором воде и парадајз сока, скувајте, а затим запеците у рерни 20 минута.

Ова посна предјела не само да поштују обичаје Светог Луке, већ доносе и разноврсне укусе, боје и мирисе на ваш сто. Било да правите бајадеру, питу или сарму, сваки рецепт доноси топлину дома и осећај заједништва.

 

4. Шампињони у маринади

Посно, освежавајуће и ароматично предјело које се одлично служи хладно.

Састојци:

•           600 г шампињона

•           сок 2 лимуна

•           100 мл маслиновог уља

•           200 мл супе од поврћа

•           100 мл сувог черија

•           со, бибер

•           2 кашике меда

Припрема:

da
Фото: freepik, ilustracija

Шампињоне очистите и ставите у чинију, прелијте лимуновим соком и оставите 10 минута у фрижидеру.

Загрејте маслиново уље и продинстајте шампињоне. Долијте супу и чери, пустите да прокључа.

Зачините сољу, бибером и медом. Скините са шпорета и оставите да се охладе.

Маринирајте у фрижидеру током ноћи и украсите гранчицама першуна или босиљка.

 

5. Бобове пихтије

Кремасто и заситно предјело, једноставно за припрему, а ефектно на столу.

Састојци:

•           1 кг зрелог боба

•           пола кашике брашна за запршку

•           бели лук по укусу

•           зачинска паприка

Припрема:

Боб потопите у хладну воду 24 сата, затим ољуштите и оперите.

Кувајте у хладној води 2–3 сата док не омекша.

Испасирани боб зачините пропрженим белим луком и брашном, по потреби посолите.

Сипајте у плитке тањире да се стегне, исеците на коцке и прелијте пропрженом зачинском паприком или украсите црвеним луком и мирођијом.

Ова посна предјела стварају богату и разноврсну славску трпезу, чувају дух традиције и омогућавају да сваки гост ужива у укусима Светог Луке, пише Она.рс

 

свети Лука слава посно рецепти
