СРБИН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА ПРОИЗВОДИ НАЈСКУПЉИ ЗАЧИН НА ПЛАНЕТИ Некада механичар, бацио се на узгој љутих папричица КИЛОГРАМ КОШТА ЧАК 25.000 ДОЛАРА
Душан Ташовић, некада аутомеханичар, данас је познат као произвођач најскупљих паприка на свету, међу којима је и врста чија цена досеже невероватних 25.000 долара за килограм.
У селу Рашковић код Кнића, стрпљењем и љубављу према земљи, један човек успео је да оствари оно о чему многи само сањају – да на свом имању узгаја више од 20 различитих сорти љутих паприка.
Његове папричице нису само зачин, већ права мала чуда природе: неке од њих су ватромет у устима, док друге вреде читаво богатство. Душан Ташовић, некада аутомеханичар, данас је познат као произвођач најскупљих паприка на свету, међу којима је и врста чија цена досеже невероватних 25.000 долара за килограм.
Његово имање данас краси осам пластеника пуних егзотичних и ватрених плодова, које успешно пласира на домаће тржиште. Све је почело готово случајно – бака Мира донела је на Ђурђевдан теглицу љутих паприка које су одушевиле госте.
Управо тај тренутак био је преломни, јер је Душан одлучио да посади неколико сорти, испрва само из хобија. Конзервирали су паприке у занимљивој амбалажи, а позитивне реакције околине дале су му подстрек да набавља све више семена и експериментише са новим врстама.
Данас у послу учествује читава породица. Иако сви имају своје сталне послове у Крагујевцу, сезона бербе и припреме производа окупља све – од најмлађих унука, који викендом долазе да помогну, до пријатеља и рођака који заједно стварају атмосферу правог породичног бизниса.
Душанова мајка Свјетлана истиче да је све почело од имања које је наследила, а љубав према земљи и раду пренео је и њен отац Миле, познати коњар из седамдесетих и осамдесетих година, чија су грла освајала награде на коњичким тркама.
Посебно занимљиво је што Ташовићи, за разлику од других произвођача љутих паприка у Србији, не прерађују плодове само у сосеве и зачине, већ их нуде и у аутентичном, конзервираном облику. Њихови производи се могу наћи у појединим престижним ресторанима и продавницама у Београду и Новом Саду.
Иако су имали понуде из иностранства, морали су да их одбију јер тренутна производња једва задовољава потребе домаћег тржишта. Највећи изазов представља недостатак радне снаге – прецизан рад попут убацивања ситних паприка у теглице пинцетом захтева стрпљење и посвећеност. Свака паприка мора бити савршено очувана, са петељком и без оштећења, што овај посао чини још захтевнијим.
Највећи понос овог имања јесте гајење најскупље сорте на свету – аја чарапите. Ова перуанска паприка није најљућа, али је због своје посебне ароме изузетно цењена на светском тржишту. Килограм осушене и самлевене аја чарапите вреди чак 25.000 долара.
Поред ње, на имању се гаје и каролина рипер, мексички колибри, тајландски чили, хабанеро и многе друге сорте које су већ пронашле своје поклонике међу љубитељима екстремно љутих укуса. Каролина рипер, на пример, у свежем стању достиже цену и до 10.000 динара по килограму, а позната је као најљућа паприка на свету са невероватних 2,2 милиона сковила. Кажу да после ње нема напитка ни хране која може да „угаси ватру“ у устима.
Душан и његова породица показују да се из љубави према земљи, стрпљења и идеје може створити посао који доноси и егзистенцију и престиж. Њихова прича сведочи о томе да и у малом селу код Кнића може да никне светски бренд – љута паприка која је освојила и домаће и страно тржиште, а можда тек предстоји да заблиста у пуном сјају.