ИАКО ЈЕ ОВЕ ГОДИНЕ СИТНИЈА И СКУПЉА, СВИ ЖЕЛЕ СОМБОРКУ, АЈВАРКУ И ЧУВЕНУ „МАСНУ ПАПРИКУ“ Тренутна цена 250 динара по кили и већ је рапродат род, каже пољопривредник из Пријепоља
На пијацама у Пријепољу, Прибоју и околини ових дана влада права помама за паприком, а све очи упрте су у Његоша Стојадиновића, једног од највећих произвођача овог поврћа у полимљу и познатијег као Краљ паприке.
Овај пољопривредни произвођач из Пријепоља већ је унапред распродао читав род, а паприка из његових пластеника стиже не само у околна места већ и до Београда, па чак и до Немачке.
– Цена је тренутно 250 динара по килограму, прошле године била је 200, а и поред поскупљења потражња је огромна. Људи унапред резервишу паприку, неки већ и по 15-20 година купују код мене. Ове године природа није била савезник пољопривредницима. Суша је смањила род за 20 до 30 одсто, а паприка је ситнија него претходних сезона. Ипак, купцима то не смета, сви желе сомборку, ајварку и чувену „масну паприку“ која је незаменљива за зимницу – каже за РИНУ Његош.
Његово главно тржиште су Пријепоље, Прибој и Пљевља, али Његошева паприка путује и даље. Мање количине редовно стижу аутобусима до Београда, где је већ распродато 300 килограма, а део рода шаље се чак и у Немачку када се за то укаже прилика.
– Пошаљем аутобусом, купци само чекају на станици да преузму робу. Плаћају преко рачуна и нема никаквог проблема. Некад оде и у Немачку, када се нађе комби. Све се распрода, где год да крене, додаје пољопривредник.
Његош истиче да ће ове године имати око шест-седам тона рода, док у пуном роду зна да обере и до 15 тона, што само потврђује да је суша у повртњацима узела свој данак. Додаје да је посао тежак, непредвидив, али да воли оно што ради и да нема одустајања од пољопривреде.
– Људи ми верују, знају да добијају проверену робу. Ја волим овај посао и док год могу, биће и паприке – закључује краљ паприке из Пријепоља.
Овај млади човек пре скоро две деценије донео је најважнију одлуку у свом животу. Решио је да остане на својој земљи и да пољопривреда буде његово животно опредељење, јер како каже, човек је најјачи кад је свој на своме. Повећање површине засада диктирала је потражња, која је била сваке сезоне већа захваљујући квалитетним плодовима.
На четири хектара плодне земље уз саму реку Лим, засадио је преко 70.000 струка паприке, нешто мање купуса, малине и кукуруза. Свакој култури посвећује се са великом пажњом и у њиви је од свитања до заласка сунца.