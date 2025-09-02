ДОМАЋЕ ЈЕ УВЕК НАЈБОЉЕ
УМЕСТО ДА КУПИТЕ НАПРАВИТЕ САМИ ЦЕПКАНЕ ПАПРИКЕ Једноставан рецепт за савршену зимницу
Цепкане паприке су савршен начин да очувате укус летњих паприка током целе године.
Ова зимница је потпуно природна, без конзерванса, а додатак белог лука и свежег першуна даје арому која се тешко заборавља. Идеална је као додатак уз хлеб, јела од меса или као зачин за салате.
Основне информације
• Кухиња: Српска / Балканска
• Тип јела: Зимница / Предјело
• Време припреме: 1 сат + 12 сати одлежавања
• Укупно време припреме: 13 сати
• Калорије: ~120 кцал по порцији (1 мала тегла)
• Број порција: 8–10 тегли (зависно од величине)
• Тежина припреме: Средња
Састојци
• 5 кг црвених паприка
• Со по укусу – 3 равне кафене кашичице (или по потреби)
• 150 мл уља за пржење
• 1 мања главица белог лука
• Свеж першун (по жељи, око 1 веза)
• 6–7 кашика сирћета (по укусу)
Напомена: Со и сирће додајте постепено и пробајте како би одговарали вашем укусу – неко воли сланије и киселије, неко мање.
Припрема
• Припрема паприка: Оперите паприке, очистите их од петељки и семенки, а затим их исецкајте на мање тракице или комаде (цепкајте рукама или ножем).
• Пржење паприка: У великом тигању загрејте уље и кратко пропржите паприке на средњој ватри око 5–7 минута, само да омекшају, али не и да изгоре.
• Додавање зачина: У омекшале паприке додајте ситно сецкани бели лук и свеж першун. Промешајте.
• Зачињавање: Постепено додајте со и сирће по укусу. Мешајте и пробајте док не добијете идеалну комбинацију сланог и киселог укуса.
• Пуњење тегли: Стерилизујте теглице и поклопце. Вруће паприке распоредите у тегле, притискајући их лагано да не остане ваздуха. Прелијте са мало уља по врху сваке тегле за бољу очуваност.
• Затварање и одлежавање: Затворите тегле поклопцима и оставите их да одлеже 12 сати на собној температури. Након тога, чувајте зимницу у хладној и тамној просторији.