ДОМАЋЕ ЈЕ УВЕК НАЈБОЉЕ

УМЕСТО ДА КУПИТЕ НАПРАВИТЕ САМИ ЦЕПКАНЕ ПАПРИКЕ Једноставан рецепт за савршену зимницу

02.09.2025. 16:12
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir
да
Фото: youtube prinstcrin/NOT ANOTHER COOKING SHOW

Цепкане паприке су савршен начин да очувате укус летњих паприка током целе године.

Ова зимница је потпуно природна, без конзерванса, а додатак белог лука и свежег першуна даје арому која се тешко заборавља. Идеална је као додатак уз хлеб, јела од меса или као зачин за салате.

Основне информације

           Кухиња: Српска / Балканска

           Тип јела: Зимница / Предјело

           Време припреме: 1 сат + 12 сати одлежавања

           Укупно време припреме: 13 сати

           Калорије: ~120 кцал по порцији (1 мала тегла)

           Број порција: 8–10 тегли (зависно од величине)

           Тежина припреме: Средња

Састојци

           5 кг црвених паприка

           Со по укусу – 3 равне кафене кашичице (или по потреби)

           150 мл уља за пржење

           1 мања главица белог лука

           Свеж першун (по жељи, око 1 веза)

           6–7 кашика сирћета (по укусу)

da
Фото: youtube prinstcrin/NOT ANOTHER COOKING SHOW

Напомена: Со и сирће додајте постепено и пробајте како би одговарали вашем укусу – неко воли сланије и киселије, неко мање.

Припрема

           Припрема паприка: Оперите паприке, очистите их од петељки и семенки, а затим их исецкајте на мање тракице или комаде (цепкајте рукама или ножем).

           Пржење паприка: У великом тигању загрејте уље и кратко пропржите паприке на средњој ватри око 5–7 минута, само да омекшају, али не и да изгоре.

           Додавање зачина: У омекшале паприке додајте ситно сецкани бели лук и свеж першун. Промешајте.

           Зачињавање: Постепено додајте со и сирће по укусу. Мешајте и пробајте док не добијете идеалну комбинацију сланог и киселог укуса.

           Пуњење тегли: Стерилизујте теглице и поклопце. Вруће паприке распоредите у тегле, притискајући их лагано да не остане ваздуха. Прелијте са мало уља по врху сваке тегле за бољу очуваност.

           Затварање и одлежавање: Затворите тегле поклопцима и оставите их да одлеже 12 сати на собној температури. Након тога, чувајте зимницу у хладној и тамној просторији.

Stil

паприка тегле зимница
Магазин Гастро
