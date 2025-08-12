КАКО ЛАКО ОЉУШТИТИ ПЕЧЕНЕ ПАПРИКЕ? Трик који ће вам омогућити да љуску СКИНЕТЕ као од шале а сачувате укус
Заборавите на губљење живаца! Помоћу овог трика љуску с печених паприка скинућете лако, брзо и без муке.
Печене паприке су срце многих домаћих јела – од ајвара до салата. Али ако сте икада провели пола сата љуштећи их, знате да то може бити права мала ноћна мора. Добра вест? Постоји трик који штеди време, живце и нокте.
Трик који мења игру
Све што вам је потребно јесте обична пластична кеса. Кад извадите паприке из рерне или их скинете с роштиља, док су још вруће, убаците их у кесу и затворите је. Пара која се створи унутра омекша љуску, па се она дословно сама одваја.
Након 10–15 минута, само их извадите и љуска склизне као рукавица.
Зашто овај трик ради?
Топлота и пара у затвореном простору разбијају везу између љуске и меса паприке. То значи мање гребања, мање губитка меса и више уживања у укусу. Плус, руке остају чисте, а кухиња уредна.
Бонус савет – како да паприке буду савршено печене
Ако желите да паприке буду равномерно печене, окрећите их на сваких 5 минута док се пеку. Кад кожа почне да пуца и добије црне флеке, знате да су готове. Немојте их препећи – циљ је да буду мекане, али не гњецаве.
Ољуштене паприке можете одмах користити за салату с белим луком, ставити у теглу са сирћетом и уљем, или их оставити за ајвар. Ако их не користите одмах, замрзните их – задржаће укус и текстуру.