ПОПУЛАРНА МАРКА АУТОМОБИЛА ПОВЛАЧИ СЕРИЈУ ВОЗИЛА Модел „Ситроена” има опасан квар на кочницама
ЛОНДОН: Француски произвођач аутомобила Ситроен је данас наложио власницима актуелне Ц3 серије возила да одмах престану да користе своја возила због квара на склопу педале кочнице.
Реч је о такозваном "стоп-драјв" опозиву, који се издаје када постоји озбиљан безбедносни ризик, а у Великој Британији он обухвата око 1.100 возила, преноси Скај њуз.
Опозив обухвата све моделе из Ц3 линије: Ситроен Ц3 (2025–), Ситроен е-Ц3 (2024–), Ситроен Ц3 Aircross (2025–) и Ситроен е-Ц3 Aircross (2025–).
Купцима погођених модела нуде се заменска возила док се склоп педале кочнице не провери и поправи.
Према објашњењу Стелантиса, власника бренда Ситроен, током редовних контрола квалитета откривено је да поједини модели са десним воланом имају педалу кочнице израђену мимо спецификација, што може довести до потпуног губитка могућности кочења.
Ако та кочница откаже, аутоматско кочење у нужди и електронска паркинг кочница остају у функцији, наводи компанија.
Возачи се упућују да контактирају кориснички сервис или најближи Ситроенов салон уколико имају било каквих недоумица.