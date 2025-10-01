light rain
У ТОКУ ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО Пољопривредници имају рок до ОВОГ ДАТУМА за пријављивање ЕВО КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО НА 19 ДИНАРА ПО ЛИТРУ

01.10.2025. 11:28 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
млеко
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде расписала је данас Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на премију за млеко за трећи квартал ове године.

Захтеви се подносе у периоду од данас до 31. октобра искључиво електронским путем, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји, наводи се у саопштењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.


Право на премију за млеко остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, под условом да је пре подношења захтева по овом Јавном позиву у Регистру пољопривредних газдинстава извршена обнова регистрације за 2025. годину.

Премија се остварује за кравље, овчије и козје сирово млеко, произведено на сопственом газдинству од грла која су обележена и регистрована у сопственом запату, а које је испоручено у трећем кварталу 2025. године, односно у периоду од 1. јула до 30. септембра 2025. године.

Право на подстицај се остварује у износу од 19 динара по литру млека.

Текст Јавног позива може се преузети на линку: https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-….

Информације у вези са расписаним Јавним позивом доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100, 011/30-20-101 или 011/30-20-118, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Агро премије за млеко
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
