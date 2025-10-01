ЕВО КОЛИКО ЋЕМО ОД ДАНАС ПЛАЋАТИ СТРУЈУ Припазите да не "загазите" у црвено, a овако ћете успети да остварите попуст СВЕ ШТО НИСТЕ ЗНАЛИ О ПОСКУПЉЕЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Од данас је у Србији струја скупља, а цена киловат-часа већа је за 6,6 одсто.
То би просечан рачун требало да увећа за око 300 динара, а та промена биће видљива на рачунима који ће на кућне адресе стићи у новембру. Сагласност на одлуку о повећању цене електричне енергије за гарантовано снабдевање дао је Савет Агенције за енергетику Републике Србије, уз образложење да се цена мења по основу раста цена приступа преносном и дистрибутивном систему. Истовремено, смањен је и број киловата у плавој зони, односно црвена стартује од 1.200 уместо досадашњих 1.600 киловата. То за поједине потрошаче, пре свега оне који се греју на струју, значи да ће им рачуни за електричну енергију бити знатно већи и да ће та ставка и те како утицати на њихове кућне буџете.
Сада је граница црвене зоне, уместо 1.600 киловат-сати, 1.200 киловата
Повећање цене струје долази уз почетак грејне сезоне, када је потрошња већа па је, како би та промена у кућном буџету оставила што мање последица, важно добро водити рачуна о томе колико се киловата троши и када се они троше. Тако ће, рецимо, уз потрошњу од 350 киловата, што значи останак у најповољнијој, зеленој зони, и утрошак од 200 скупих и 150 јефтиних киловата, рачун са досадашњих око 4.200 динара, требало да износи око 4.500 динара, док би уз потрошњу 150 скупих и 200 јефтиних киловата рачун са око 3.800 требало да буде око 4.100 динара.
1.800 киловата коштаће 40.000 динара
Уз повећање потрошње расту и износи па ће за 400 киловата и исти број скупих и јефтиних рачун с око 4.600 требало да достигне износ око 4.950 динара. Уз потрошњу 550 киловата, од којих је 350 скупих, а 200 у нижој тарифи, рачун би с око 7.200 динара требало да буде око 7.700 динара, а уколико се потроши исти број киловата, али 400 скупих и 150 јефтиних рачун ће са садашњих око 7.700 динара вероватно бити око 8.240 динара
350 киловата биће око 4.500 динара
Колико ће од октобра износити рачуни за потрошњу струје већу од 1.200 киловата сада се не може прецизно рећи. Сигурно је да ће износи бити високи јер су и сада такви. Наиме, уз потрошњу 1.800 киловата, по сада важећем тарифном систему и свега 200 киловата у најскупљој, црвеној зони, те потрошњу 1.400 скупих и 400 јефтиних киловата рачун премашује 30.000 динара. Уз нови тарифни систем и исту потрошњу, то значи да ће 600 киловата бити обрачунато по ценама које важе за црвену зону па би рачуна могао да премаши 40.000 динара.
Ко сам очитава бројило, добија попуст
Електродистрибуција Србије саопштила је да ће корисници који сами очитају бројило имати попуст од шест одсто, почевши од рачуна за октобар, уколико до 20. у месецу плате рачун.
Стање бројила за електричну енергију и следећег месеца може се пријавити брзо и лако од првог до шестог дана у месецу у мобилној апликацији ЕД Србије, на сајту www.elektrodistribucija.rs, путем мејла, бесплатног позива на 0800 360 300, као и директно на шалтерима Електродистрибуције Србије.
Осим поскупљења струје, од данас је промењен и тарифни систем, односно спуштен је праг за улазак у најскупљу, црвену зону. Сада је граница црвене зоне, уместо 1.600 киловат сати - 1.200 киловата. То ће, без сумње, оптеретити кућне буџете, пре свега домаћинстава који електричну енергију користе за загревање јер стартује грејна сезона и потрошња ће бити већа. Несумњиво је да ће они сада и те како водити рачуна и о времену када троше киловате, као и о укупном броју киловата које троше јер је киловат у црвеној зони три пута скупљи него у зеленој и кад је реч о вишој, али и нижој тарифи.