BMW ХИТНО ПОВЛАЧИ 1,2 МИЛИОНА ВОЗИЛА Прегрејани стартер може изазвати пожар
ЊУЈОРК: Произвођач аутомобила BMW повлачи више од 145.000 возила у Сједињеним Америчким Државама, јер прегрејани стартер мотора може да повећа ризик од пожара, саопштила је данас Национална управа за безбедност саобраћаја на аутопутевима САД (Натионал Highway Traffic Safety Administration - НХТСА).
Регулатор је напоменуо да се поменути проблем односи на моделе возила 340И, X7 и X5 из 2020. године, пренео је Ројтерс.
Управа додаје да ће продавци BMW-a бесплатно заменити стартер мотора.
НХТСА је, раније ове недеље, саопштила да ће БМВ повући више од 196.000 возила у Сједињеним Америчким Државама због поменутог проблема са стартером, који би могао довести до прегревања и кратког споја.
Квар би потенцијално могао да изазове пожар у возилу.
Стога BMW препоручује власницима да држе своје аутомобиле паркиране напољу док стартер не буде поправљен.
Исти проблем се јавља и у другим земљама, па ће око 1,2 милиона аутомобила бити опозвано широм света, наводи "НЛ Тајмс".