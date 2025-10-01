light rain
BMW ХИТНО ПОВЛАЧИ 1,2 МИЛИОНА ВОЗИЛА Прегрејани стартер може изазвати пожар

01.10.2025. 11:40 12:04
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com/Canva

ЊУЈОРК: Произвођач аутомобила BMW повлачи више од 145.000 возила у Сједињеним Америчким Државама, јер прегрејани стартер мотора може да повећа ризик од пожара, саопштила је данас Национална управа за безбедност саобраћаја на аутопутевима САД (Натионал Highway Traffic Safety Administration - НХТСА).

Регулатор је напоменуо да се поменути проблем односи на моделе возила 340И, X7 и X5 из 2020. године, пренео је Ројтерс.

Управа додаје да ће продавци BMW-a бесплатно заменити стартер мотора.

НХТСА је, раније ове недеље, саопштила да ће БМВ повући више од 196.000 возила у Сједињеним Америчким Државама због поменутог проблема са стартером, који би могао довести до прегревања и кратког споја.

Квар би потенцијално могао да изазове пожар у возилу.

Стога BMW препоручује власницима да држе своје аутомобиле паркиране напољу док стартер не буде поправљен.

Исти проблем се јавља и у другим земљама, па ће око 1,2 милиона аутомобила бити опозвано широм света, наводи "НЛ Тајмс".

повлачење са тржишта БМВ
