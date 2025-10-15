ЗБОГ ОПАСНИХ ПРОЗОРА ПОВЛАЧИ СЕ 123.000 АУТОМОБИЛА Стелантис поново у проблему
ЊУЈОРK: Kомпанија Стелантис повлачи из употребе 123.396 возила у Сједињеним Америчким Државама због ризика од судара, саопштила је америчка Национална администрација за безбедност саобраћаја на аутопутевима (НХТСА).
Разлог за то су одвојени украсни делови на прозорима возача и сувозача који могу створити опасност на путу за друга возила и потенцијално довести до судара, пренео је Ројтерс.
НХТСА наводи да заштитна облога на возачевим и сувозачевим прозорима можда није била правилно причвршћена, што може довести до њеног одвајања.
Опозив обухвата одређена возила марке "крајслер џип вагонер" и "џип гранд вагонер“ произведена између 2022. и 2024. године.
НХТСА додаје да се још увек трага за решењем овог проблема.
Раније овог месеца Стелантис је повукао још 164.000 возила у САД због проблема са могућим одвајањем облоге на возачевим и сувозачевим вратима.