ЗБОГ ОПАСНИХ ПРОЗОРА ПОВЛАЧИ СЕ 123.000 АУТОМОБИЛА Стелантис поново у проблему

15.10.2025. 12:07 12:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
auto
Фото: pixabay.com

ЊУЈОРK: Kомпанија Стелантис повлачи из употребе 123.396 возила у Сједињеним Америчким Државама због ризика од судара, саопштила је америчка Национална администрација за безбедност саобраћаја на аутопутевима (НХТСА).

Разлог за то су одвојени украсни делови на прозорима возача и сувозача који могу створити опасност на путу за друга возила и потенцијално довести до судара, пренео је Ројтерс.

НХТСА наводи да заштитна облога на возачевим и сувозачевим прозорима можда није била правилно причвршћена, што може довести до њеног одвајања.

Опозив обухвата одређена возила марке "крајслер џип вагонер" и "џип гранд вагонер“ произведена између 2022. и 2024. године.

НХТСА додаје да се још увек трага за решењем овог проблема.

Раније овог месеца Стелантис је повукао још 164.000 возила у САД због проблема са могућим одвајањем облоге на возачевим и сувозачевим вратима.

САД аутомобили Стелантис
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
