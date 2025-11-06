НОВА ВАРИЈАНТА СТАРОГ РЕЦЕПТА Сецкана сарма од свежег купуса право из рерне!
Ако желите да за Митровдан на вашој трпези заблиста нешто традиционално, али без много муке, ова сецкана сарма из рерне је прави избор!
Спој домаћих укуса и модерне, брзе припреме одушевиће и млађе и старије укућане. Уместо киселог, користи се млади, свеж купус, који јелу даје блажи и нежнији укус – савршен за оне којима класична сарма уме да буде „претешка“.
Све добро познате састојке – купус, млевено месо, пиринач и парадајз сос – не мотате, већ их једноставно промешате и печете у рерни. Резултат је сочно, мирисно и богато јело, које се топи у устима, а притом штеди време и живце.
Основне информације
Кухиња: домаћа
Тип јела: кувано јело/славско јело
Порције/Количина: за 8 људи
Време припреме: 20 минута
Време кувања/печења: 1 сат и 25 минута
Укупно време припреме: 1 сат 45 минута
Тежина: средње захтевно
Састојци:
- 1 главица младог купуса (око 800 г), исечена на комаде
- 1 главица црног лука, ситно сецкана
- 1 кашика уља
- 450 г млевеног меса
- 1 кашичица сушеног першуна
- 500 мл воде
- 200 г пиринча
- 1 литар пасираног парадајза
- со и бибер по укусу.
Верзија са киселим купусом
Кисели купус не морате да мењате младим. Све што треба да урадите је да смањите количину парадајза како јело не би испало прекисело. Уместо 500 мл воде и литар пасираног парадајза сипајте 1 литар воде и 500 мл парадајза.
Припрема
1. корак: Припрема купуса
У велики лонац ставите купус и кувајте га док не омекша, око 10-15 минута. Процедите и оставите са стране.
2. корак: Динстање меса
У тигању на средње јакој ватри пропржите млевено месо на уљу док не добије златно-смеђу боју око 5-7 минута. Додајте лук и динстајте неколико минута, пре додавања соли, першуна, и бибера.
3. корак: Додавање пиринча
У припремљену смесу од меса додајте опрани пиринач и динстајте још неколико минута.
4. корак: Мешање свих састојака
У великој посуди помешајте исецкани и обарени купус, смесу од меса и пиринча, воду и парадајз сос. Пребаците смесу у ватросталну посуду.
Савет за лепшу арому јела
Ако желите додатно побољшате арому овог јела, пре печења у посуду са свим осталим састојцима убаците неколико комада димљене сланине или сувог меса.
5. корак: Печење
Загрејте рерну на 175 степени и пеците јело око сат времена, док се не згусне и мало потамни по површини.
Уколико тражите прилог који ћете послужити на слави, предлажемо да испробате наш рецепт за салату од печених паприка и сира.