(ВИДЕО) НОЋНО НЕБО ЗАСИЈАЛО КАО УСРЕД ДАНА Бљеснуло изнад руске престонице, шта је то пало из свемира на Земљу?

МОСКВА: Житељи Москве и околине могли су ноћас да посматрају необичну светлост на небу - по свему судећи, реч је о метеориту који је ушао у Земљину атмосферу.

То је већ други такав феномен у последњих десет дана.

Како је за Телеграм портал СХОТ објаснио водећи научни сарадник Института за космичка истраживања Руске академије наука Натан Ајсмонт, највероватније се ради о мањем метеориту који је изазвао карактеристично светлуцање при проласку кроз атмосферу.

Видео овонедељне појаве можете погледати овде:

Постоји, ипак, и друга могућност да је реч о делићу свемирског отпада, односно фрагменту неког сателита или летелице који се одвојио и изгорео у додиру с ваздушним слојевима. 

У оба случаја, стручњаци наглашавају да нема разлога за забринутост, јер овакви догађаји нису опасни.

СХОТ подсећа да је слична појава забележена и 27. октобра, када су становници московског региона такође видели јаку светлосну експлозију на небу. 

