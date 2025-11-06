(ВИДЕО) НОЋНО НЕБО ЗАСИЈАЛО КАО УСРЕД ДАНА Бљеснуло изнад руске престонице, шта је то пало из свемира на Земљу?
МОСКВА: Житељи Москве и околине могли су ноћас да посматрају необичну светлост на небу - по свему судећи, реч је о метеориту који је ушао у Земљину атмосферу.
То је већ други такав феномен у последњих десет дана.
Како је за Телеграм портал СХОТ објаснио водећи научни сарадник Института за космичка истраживања Руске академије наука Натан Ајсмонт, највероватније се ради о мањем метеориту који је изазвао карактеристично светлуцање при проласку кроз атмосферу.
Видео овонедељне појаве можете погледати овде:
Постоји, ипак, и друга могућност - да је реч о делићу свемирског отпада, односно фрагменту неког сателита или летелице који се одвојио и изгорео у додиру с ваздушним слојевима.
У оба случаја, стручњаци наглашавају да нема разлога за забринутост, јер овакви догађаји нису опасни.
СХОТ подсећа да је слична појава забележена и 27. октобра, када су становници московског региона такође видели јаку светлосну експлозију на небу.