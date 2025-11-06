КОПАО РУПУ ЗА БАЗЕН ИСКОПАО ЗЛАТО! У дворишту код Лиона нашао скривено благо, златне полуге вреде 700.000 евра и СВЕ ТО ПРИПАДА ЊЕМУ!
ЛИОН: Становник места Невил сир Соне, близу Лиона, открио је злато у вредности од око 700.000 евра док је копао базен у својој башти, саопштила је данас градска скупштина.
Током радова у мају, он је у земљишту пронашао пет златних полуга и више златника умотаних у пластичне кесе, пренео је Франс инфо. О проналаску је одмах обавестио локалне власти, након чега је случај преузела Регионална дирекција за културне послове (ДРАЦ), која је искључила могућност да се ради о археолошком налазу. Тиме је потврђено да је проналазач законски власник блага.
Према наводима полиције, златне полуге носе серијске бројеве који су омогућили да се утврди њихово порекло.
Утврђено је да су претопљене пре највише двадесет година у једној компанији у региону Лиона и да су легално стечене. Бивши власник земљишта је преминуо, а порекло скривеног злата није познато. Полиција је потврдила да у вези са овим случајем није забележена ниједна крађа нити пљачка.