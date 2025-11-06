ТРИ ЗНАКА ХОРОСКОПА НА МЕТИ ПРОШЛОСТИ Ево коме се у новембру враћају стара времена!
Иако људе често остављамо у прошлости с разлогом, три знака хороскопа могу да очекују да се неко из прошлости враћа у њихове животе у новембру 2025.
Према астролошкињи Елизабет Бробек, то може да буде стари пријатељ од којег сте се удаљили, бивша љубав коју сте оставили иза себе или бивши колега.
Од случајних порука на мрежама до неочекиваног сусрета с бившом особом, ваша прошлост може да се појави на неочекиване начине. И док је лако одбацити те људе и окренути се у другом правцу, немојте бити превише брзоплети. Иако је примамљиво, није свако из ваше прошлости ту да вам закомпликује живот.
1. БИК
Бикови, неко из ваше прошлости се враћа у новембру 2025. Обично је правило да не улазите у везе с неким из прошлости. Колико год та особа била посебна, већина људи држи прошлост тамо где припада. Међутим, Бробек вас подстиче да размислите поново, јер то заправо може да буде позитивно за вас.
"Ова особа може да отвори велике прилике за вас", каже Бробек.
Као резултат тога, очекујте да ћете се осећати много срећније и да ћете се забавити више него икада у 2025. Од одласка на концерте до пријатних вечера, излазићете из зоне комфора док поново истражујете своју везу.
2. БЛИЗАНЦИ
Близанци, већа је вероватноћа него за било који други знак да ће вам неко из прошлости ући у живот у новембру. Иако сада може да звучи чудно, могуће је да ћете у наредних неколико недеља почети да излазите с неким кога сте некада познавали.
"Можда ћете поново започети романсу. Такође, могуће је да започнете везу с неким из своје прошлости", објашњава Бробек.
3. РИБЕ
"Рибе, могуће је да ћете се овог месеца осећати много носталгичније", каже Бробек.
Иако ово може да изгледа као пролазни осећај, вероватно је да ће неко из ваше прошлости поново ући у ваш живот када то најмање очекујете. Због тога немојте да се изненадите ако обновите везу. Како каже Бробек, било која веза у коју уђете вероватно ће бити неочекивана. Било да је то бивша љубав која никада није успела или стварни бивши партнер, отвореност и спремност да поново истражите може бити срећа коју тражите.