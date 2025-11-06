(ВИДЕО, ФОТО) ОВО ЈЕ ЧОЛИНА ПЕСМА НА КОЈУ СЕ ДУГО ЧЕКАЛО Популарни певач снимио нови хит с потписом Тончија Хуљића, послушајте како звучи
Регионална музичка сцена богатија је за још једну посебну причу - Здравко Чолић представио је своју нову песму „Тамо“, у којој се по први пут у каријери сусрећу два истинска великана - Чолић, интерпретатор чије су изведбе деценијама обликовале емотивну мапу ових простора, и Тончи Хуљић, аутор чије мелодије већ годинама дају препознатљив печат поп музици региона.
Иако их већ дуго веже пријатељство, сарадња се догодила тек сада - и то песмом која већ на прво слушање одише свежином, али и неизбежним осећајем носталгије.
Текст потписује Вјекослава Хуљић, која је поново успела да поетски ухвати оно што је Чолин заштитни знак - емоцију између чежње и ведрине, између сећања и трајања.
Аранжман су урадили Хрвоје Домазет и Тончи Хуљић, док је микс потписао Томо Мрдуља. Песма носи савремен, медитерански ритам и филмску ширину која је већ на прво слушање чини посебним доживљајем.
У времену када музика често брзо пролази, Чолић поново доноси оно што публика код њега највише воли - искреност, топлину и осећај блискости.
„Тамо“ је модерна балада, нежна и мелодична, али у себи носи онај препознатљиви, класични Чолин тон - снажну емоцију која осваја без потребе за театралношћу.
Тончи Хуљић је открио како је дошло до сарадње.
"Заправо је све почело на Крку, тамо смо се дружили код мене, кренули смо причати о музици и тако је све почело... Ја се углавном држим људи с којима годинама радим, но Чола, Чола је нешто посебно, посебан изазов, човек који је годинама ту, којег публика обожава и зато ми је ова сарадња била веома драга", рекао нам је Хуљић.
Наглашава да је песма нешто сасвим другачије од свега што је Чолић досад отпевао.
„Врло сам некако опрезан по питању ширења круга људи са којима радим. Али човек не може одолети таквом изазову, тако да ето, он је извођач који је увек имао неке ауторе уз себе... И ваљда ево сад тако се некако потрефило. Ништа то није историјски. Ја направим само песму, он је пева“, скроман је Тончи.
Најновији спот Здравка Чолића можете погледати овде: