НЕЋЕ ЗУБИ ВИШЕ БОЛЕТИ НИ ПРОПАДАТИ! Гел чини оно што до сада нисмо могли ни да замислимо
Нови материјал употребљен је за стварање гела који обнавља и регенерише зубну глеђ.
Ово откриће отвара пут за ефикаснију и дуготрајнију негу зуба, саопштио је Универзитет у Нотингему.
Истраживачи са Фармацеутског факултета и Одељења за хемијско и еколошко инжењерство Универзитета у Нотингему створили су једињење дизајнирано да обнови глеђ која је еродирала или је деминерализована. Исти материјал може да ојача постојећу глеђ и помогне у спречавању будућег пропадања, наводи се у студији објављеној у журналу Нејчр комуникејшнс (Nature Communications).
Гел може да се нанесе на зубе на сличан начин као стандардни третмани флуоридом. За разлику од традиционалних производа, не садржи флуорид и ради имитирајући кључне особине природних протеина који доводе до раста зубне глеђи у раном детињству.
Када се нанесе, гел ствара танак и чврст слој који пробија зуб, попуњава рупе и пукотине у њима. Затим делује као скела која узима калцијум и фосфат из пљувачке и покреће контролисани раст нових минерала у процесу који се назива епитаксијална минерализација. То омогућава регенерисаној глеђи да се интегрише са постојећом зубном структуром, обнављајући и снагу и изглед.
Материјал се такође може користити на изложеном дентину, стварајући премаз сличан глеђи који помаже у смањењу осетљивости зуба и побољшава рестаурацију, као што су пломбе или фасете.
Оштећење глеђи игра главну улогу у пропадању зуба, које погађа скоро половину светске популације. Када се глеђ изгуби зуби постају подложнији инфекцијама, каријесу, па чак и губитку зуба. Ови проблеми су такође повезани са ширим здравственим стањима, укључујући дијабетес и кардиоваскуларне болести.
- Зубна глеђ има јединствену структуру, која јој даје изванредна својства да штити наше зубе током живота од физичких, хемијских и термичких оштећења. Када се наш материјал нанесе на деминерализовану или еродирану глеђ, или изложени дентин, материјал подстиче раст кристала на интегрисан и организован начин, обнављајући архитектуру наше природне здраве глеђи. Тестирали смо механичка својства ових регенерисаних ткива под условима који симулирају стварне ситуације као што су прање зуба, жвакање и излагање киселој храни, и открили да се регенерисана глеђ понаша баш као здрава глеђ – река је др Абшар Хасан, постдокторски сарадник Универзитета у Нотингему и водећи аутор студије.