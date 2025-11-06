Доручак који ће вас очарати!
Да ли сте пробали ХАЧАПУРИ? Грузијски специјалитет - чамац од теста, сира и јајета који осваја на први залогај
Пореде га са пицом или комплет лепињем, а нема шансе да вам се не свиди.
Хачапури је традиционално јело из Грузије које спаја једноставно тесто и богат, кремаст фил од сира. По облику најчешће подсећа на мали чамац са хрскавим ивицама, док се у средини крије сочан фил од сира, јаја и путера.
Многи га пореде са пицом или нашом комплет лепињом, али хачапури има посебну текстуру и арому која га чини јединственим.
Данас се сматра једним од симбола грузијске кухиње, а од 2019. године уврштен је и на списак нематеријалне културне баштине Грузије.
Ако волите јела од теста и топљени сир, овај рецепт ће вас освојити већ на први залогај.
Доносимо рецепт за овај грузијски специјалитет, онако како га припрема Сандра Ђуретић, на Инстаграму @bakina_vanglica.
Време припреме:
• 30 минута + дизање теста
Састојци:
За тесто:
• 500 г брашна
• 1 суви квасац
• 250 мл млаке воде
• 1 кашичица шећера
• 1 кашичица соли
• 50 мл маслиновог уља
За фил:
• 3 јаја
• 200 г ренданог качкаваља
• 300 г белог сира
Припрема:
У чинији помешајте млаку воду, шећер, квасац и кашику брашна. Оставите 10 минута да квасац запени, затим додајте со, уље и брашно. Замесите меко, глатко тесто и оставите га да нарасте око сат времена, покривено крпом.
Загрејте рерну на 220 степени. Тесто поделите на три јуфкице. Сваку обликујте у форму чамца и ставите у плех.
Помешајте качкаваљ и бели сир и ставите у средину теста. Ивице хачапурија премажите маслиновим уљем.
Пеците у рерни загрејаној на 220°Ц око 10–15 минута, док ивице не порумене.
Извадите хачапури, у средину пажљиво разбијте по једно јаје и вратите у рерну још 4–5 минута, само да се беланце стегне, а жуманце остане течно. Или пеците по вашем укусу.
Када извадите хачапури из рерне, ставите коцкицу путера на средину и послужите док је још топао.
Традиционално се једе тако што се парче теста са ивице откине и умаче у растопљени сир, јаје и путер из средине. Хачапури је савршен за доручак, вечеру или као топло предјело уз чашу јогурта или бело вино, пише 24.седам