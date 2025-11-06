clear sky
Доручак који ће вас очарати!

Да ли сте пробали ХАЧАПУРИ? Грузијски специјалитет - чамац од теста, сира и јајета који осваја на први залогај

06.11.2025. 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
да
Фото: freepik, ilustracija

Пореде га са пицом или комплет лепињем, а нема шансе да вам се не свиди.

Хачапури је традиционално јело из Грузије које спаја једноставно тесто и богат, кремаст фил од сира. По облику најчешће подсећа на мали чамац са хрскавим ивицама, док се у средини крије сочан фил од сира, јаја и путера.

Многи га пореде са пицом или нашом комплет лепињом, али хачапури има посебну текстуру и арому која га чини јединственим.

Данас се сматра једним од симбола грузијске кухиње, а од 2019. године уврштен је и на списак нематеријалне културне баштине Грузије.

Ако волите јела од теста и топљени сир, овај рецепт ће вас освојити већ на први залогај.

Доносимо рецепт за овај грузијски специјалитет, онако како га припрема Сандра Ђуретић, на Инстаграму @bakina_vanglica.

Време припреме: 

•           30 минута + дизање теста

Састојци:

За тесто:

•           500 г брашна

•           1 суви квасац

•           250 мл млаке воде

•           1 кашичица шећера

•           1 кашичица соли

•           50 мл маслиновог уља

da
Фото: freepik, ilustracija

За фил:

•           3 јаја

•           200 г ренданог качкаваља

•           300 г белог сира

Припрема:

У чинији помешајте млаку воду, шећер, квасац и кашику брашна. Оставите 10 минута да квасац запени, затим додајте со, уље и брашно. Замесите меко, глатко тесто и оставите га да нарасте око сат времена, покривено крпом.

Загрејте рерну на 220 степени. Тесто поделите на три јуфкице. Сваку обликујте у форму чамца и ставите у плех. 

Помешајте качкаваљ и бели сир и ставите у средину теста. Ивице хачапурија премажите маслиновим уљем. 

Пеците у рерни загрејаној на 220°Ц око 10–15 минута, док ивице не порумене.

Извадите хачапури, у средину пажљиво разбијте по једно јаје и вратите у рерну још 4–5 минута, само да се беланце стегне, а жуманце остане течно. Или пеците по вашем укусу. 

Када извадите хачапури из рерне, ставите коцкицу путера на средину и послужите док је још топао.

Традиционално се једе тако што се парче теста са ивице откине и умаче у растопљени сир, јаје и путер из средине. Хачапури је савршен за доручак, вечеру или као топло предјело уз чашу јогурта или бело вино, пише 24.седам

рецепт Грузија јело специјалитет
Магазин Гастро
