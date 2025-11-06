НЕ ПРИМАЈТЕ ОВЕ ПOKЛОНЕ ЗА СЛАВУ! Наши стари верују да могу донети болест и лошу енергију у кућу
Сазнајте која народна веровања упозоравају на поклоне који могу донети несрећу и породичне свађе.
Наше баке су веровале да лоша енергија може да се пренесе и преко поклона. Према старом народном веровању, негативну енергију у дом могу унети чланови породице, гости, али и поклони који стижу од злонамерних или љубоморних особа.
Које поклоне треба одмах уклонити из куће
Ако приликом примања поклона за славу или другу свечану прилику, осетите нелагоду, нервозу, знојење или убрзан рад срца, требало би да га одмах уклоните из свог дома. Старије генерације верују да поклон од особе лоших намера може изазвати:
- породичне несугласице и свађе
- невоље и несрећу
- болести и проблеме у кући
Најбоље је да такав предмет баците у контејнер или га симболично спалите.
Пратите свој осећај приликом примања поклона
Предмети, као и одећа, могу да “упијају” енергију особе која их даје. Зато је важно да будете пажљиви када примате поклоне. Ако поклон не доноси радост или изазива непријатан осећај, удаљите га из куће одмах. Немојте га стављати на таван, у оставу или подрум.
Ваша интуиција је најпоузданији водич. Ако осећате да нешто није у реду, послушајте свој инстинкт и ослободите се предмета који уноси негативну енергију, пише Најжена.