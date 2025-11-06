ЉУБАВ ИХ УНИШТАВА! Ови хороскопски знакови увек ЗАВРШЕ у токсичним везама и плаћају цену ЕМОЦИЈА
Неки људи изнова привлаче исте обрасце понашања у љубави, без обзира на то колико пута покушају да почну испочетка.
Астрологија објашњава да одређени хороскпски знакови имају склоност да идеализују партнере и преузимају превише одговорности у вези. Често им је потребно много времена да препознају знакове упозорења, јер верују да се љубав увек може поправити.
Управо због те вере и емоционалне посвећености, лако се нађу у везама које их исцрпљују.
Рак
Раковима је љубав изузетно важна, а емотивна повезаност за њих значи све. Често занемарују сопствене потребе како би партнер био срећан, што их чини рањивима на манипулацију. Њихова емпатија и саосећајност, иако предивне особине, лако постају оруђе у рукама погрешне особе.
Чак и када осећају да нешто није у реду, остају јер не желе да одустану од некога кога воле. Тек када емотивно "изгоре", одлуче да крену даље, али и тада носе тежину разочарања.
Вага
Ваге се тешко носе са конфликтима, па у вези често пристају на компромисе који им не пријају. У жељи да задрже мир и равнотежу, потискују своје незадовољство и допуштају партнеру да преузме контролу.
Због своје романтичне природе, лако поверују у причу о "сродним душама", чак и када стварност показује супротно. Њихова потреба да буду вољене понекад их води у односе у којима се стално прилагођавају другима. Тек када изгубе равнотежу, схвате колико су дуго занемаривале себе.
Рибе
Рибе су дубоко емотивне и склоне идеализовању љубави, што их често доводи до разочарања. У партнеру виде потенцијал, а не стварну особу, па занемарују очигледне знакове токсичности. Њихова способност да опросте је бескрајна, али и опасна, јер их враћа у круг бола и наде.
Иако осећају када нешто није у реду, често мисле да ће се партнер с временом променити. Тек када изгубе веру у чуда, схвате да морају спасти себе пре него другог.