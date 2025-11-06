(ВИДЕО) САЊАЛИ СУ ПРОСИДБУ, А ДОБИЛИ… КАТАСТРОФУ! Ови романтични моменти НИСУ ни мало били смешни АКТЕРИМА
Просидба се често замишља као савршен и унапред испланиран тренутак. Много људи проводи недеље, чак и месеце у организацији како би тај тренутак изгледао као сцена из филма. Ипак, реалност понекад има другачији план.
На друштвеним мрежама последњих година појавиле су се бројне ситуације у којима је савршена просидба постала нешто сасвим друго - извор изненађења, смеха или непредвиђеног хаоса. Ово су неки од најпознатијих примера.
Просидба на чамцу која је завршила у води
Један мушкарац је током вожње чамцем одлучио да запроси девојку, у тренутку који је деловао потпуно идилично. Док је клекнуо, кутијица са прстеном му је испала из руке и пала право у море. У покушају да га спасе, скочио је за њим и након неколико тренутака успео да га пронађе.
Вратио се до чамца потпуно мокар, али са прстеном у руци, па је просидба ипак успела. Снимак је постао виралан као пример ситуације у којој романтика пређе у компликацију, па се затим поново врати у романтичан исход.
@smclyne #boatfail #proposal #fail #proposalgonewrong #funny #engagement #fyp#shesaidyes ♬ Drop It Like It's Hot - Urban All Stars
Декорација за просидбу која је збунила друге парове
На једној популарној локацији у Тајланду постављена је раскошна декорација са великим натписом "Marry Me" (Удај се за мене), цветним аранжманима и расветом, али пар за који је била намењена још није стигао. Током наредних сати више парова је наилазило на ту сцену, па је дошло до низа непријатних тренутака. Неки су мислили да их партнери просе, други су остајали збуњени или разочарани.
Снимци реакција привукли су велику пажњу управо зато што је један романтични гест, непланирано, отворио простор за неспоразуме међу потпуно другим људима.
Црвени тепих и пад током просидбе
У једном видеу који је постао виралан, девојка улази у стан и види дугачак црвени тепих, украсе и свог партнера како чека на коленима. У тренутку одушевљења потрчала је према њему, али је тепих проклизао под њеним ногама, па је пала и морала да се подигне и настави до њега клечећи. Све се догодило пред породицом и пријатељима који су чекали да честитају.
@aubreylane04 Oops 💍🤪#engaged #fyp #clumsy #trending #wedding #ohno ♬ original sound - aubrey
Просидба је прихваћена и завршила се весело, али снимак је остао пример како узбуђење може бити јаче од координације.
Просидба у гондоли у Лас Вегасу
Током вожње гондолом у Лас Вегасу, мушкарац је запросио своју партнерку, а пролазници су застали да фотографишу романтичан тренутак. Међутим, када је устао након просидбе, гондола се нагнула и мушкарац је пао у воду. Иако је неочекивано завршио у каналу, устао је насмејан и наставио загрљај и пољубац са вереницом.
@pmarie22 PROPOSAL GONE(Dola) WRONG😳 #lasvegas #venetian #proposal #ohno #foryoupage #foryou @breahwray ♬ Oh No - Kreepa
Публика на мосту је почела да аплаудира, а снимак је убрзо постао виралан као пример просидбе која се завршава другачије него што је планирано, али ипак успешно.
Просидба коју је девојка испрва схватила као туђу
У хотелу у којем је боравила, девојка је ушла у собу и видела руже и декорацију, али је помислила да је све то припремљено за њену сестру. Склонила се у страну како би снимила „туђи“ тренутак, не схватајући да ју је њен партнер чекао усправно, баш испред цветног аранжмана. Тек када је изговорио њено име, схватила је да је просидба била намењена њој.
Реакција је била спонтана, гласна и емотивна, а снимак је касније постао популаран управо због искреног и непланираног шока.
Иако се просидбе често планирају до најситнијег детаља, ови примери показују да најважнији део није савршен кадар или идеална кореографија. Неочекивани тренуци, грешке и неспретности често остављају јачи утисак и постају приче које парови памте целог живота.
На крају, важније од тога како просидба изгледа јесте оно што означава - прелазак у нову фазу односа, без обзира на то да ли је неко завршио мокар, изненађен или изван плана, пише Она.рс