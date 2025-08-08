СВЕ ВИШЕ МАЛИШАНА У СРБИЈИ МУЧИ ОВАЈ ПРОБЛЕМ СА ЗУБИМА! Лекари откривају узрок и АПЕЛУЈУ на хитну превенцију
У Србији 30 одсто трогодишњака има циркуларни каријес, показују најновија истраживања, а родитељи се често питају како се он лечи.
Како је за ТВ Прва рекао стоматолог Александар Станојчић, у питању је агресивна и прогресивна болест зуба.
"Каријес захвата млечне зубе одмах након ницања и обухвата цео обим зуба, зато се зове циркуларни каријес. Узроци су неадекватна исхрана, учестала исхрана засићеним шећерима, неадекватно одржавање хигијене и неедукованост родитеља о овој болести", навео је он.
Стоматолог је додао и да влада предрасуда да се млечни зуби не лече, али се они свакако лече, а у зависности од стадијума каријеса одређује се и терапија.
Акценат на превенцију ставила је стоматолог Кристина Петровић.
"Битно је да родитељи на време доведу дете у стоматолошку ординацију, већ након навршене прве године. Једна од терапија је да се на време скида плак односно редовно плање зубића у стоматолошким условима и да се на време апликују флоиди, они обнављају здраву глеђ како би био отпорнији на каријес", навела је Петровић.