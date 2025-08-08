clear sky
24°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕ ВИШЕ МАЛИШАНА У СРБИЈИ МУЧИ ОВАЈ ПРОБЛЕМ СА ЗУБИМА! Лекари откривају узрок и АПЕЛУЈУ на хитну превенцију

08.08.2025. 21:42 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
b92
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

У Србији 30 одсто трогодишњака има циркуларни каријес, показују најновија истраживања, а родитељи се често питају како се он лечи.

Како је за ТВ Прва рекао стоматолог Александар Станојчић, у питању је агресивна и прогресивна болест зуба.

"Каријес захвата млечне зубе одмах након ницања и обухвата цео обим зуба, зато се зове циркуларни каријес. Узроци су неадекватна исхрана, учестала исхрана засићеним шећерима, неадекватно одржавање хигијене и неедукованост родитеља о овој болести", навео је он.

Стоматолог је додао и да влада предрасуда да се млечни зуби не лече, али се они свакако лече, а у зависности од стадијума каријеса одређује се и терапија.

Акценат на превенцију ставила је стоматолог Кристина Петровић.

"Битно је да родитељи на време доведу дете у стоматолошку ординацију, већ након навршене прве године. Једна од терапија је да се на време скида плак односно редовно плање зубића у стоматолошким условима и да се на време апликују флоиди, они обнављају здраву глеђ како би био отпорнији на каријес", навела је Петровић.

деца стоматолог покварени зуби
Извор:
b92
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај