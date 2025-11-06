clear sky
ОД ДВА КРОМПИРА - ДО СЈАЈНЕ КОСЕ! Једноставна домаћа маска која храни, јача и подстиче раст

06.11.2025. 18:39
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.rs/Дневник
да
Фото: freepik, ilustracija

Маска за косу од два кромпира - храни и убрзава раст косе.

Кромпир није само укусно, здраво поврће без ког је немогуће замислити већину јела домаће кухиње, већ је и извор витамина који се може користити за припрему хранљиве маске за косу - приступачне и природне. Ово је најједноставија и најјефтинија маска за косу свих времена.

Рецепт је веома једноставан. Да бисте припремили хранљиву маску за косу, потребна су вам само два мала кромпира и мало воде.

Кромпир је толико повезан са домаћом кухињом да већина нас вероватно мисли да су га људи овде јели одувек. Кромпир је стигао 1759. у Србију, а за његову популарност заслужан је Доситеј Обрадовић - иако је у почетку било отпора према новој биљци. А данас је тешко замислити оброк без кромпира.

А зашто је тако користан и доба?

Кромпир је првенствено богат калијумом – 100 г овог поврћа садржи чак 443 мг тог минерала важног за организам, а 200 г кромпира такође садржи половину дневне потребе за витамином Ц, као и:

да
Фото: freepik, ilustracija

•           фосфор

•           цинк

•           магнезијум

•           јод

•           бакар

•           манган

•           витамин А

•           витамини Б групе

•           фолати

•           бета-каротен.

Кромпир такође има доста влакана, што побољшава варење и перисталтику црева, те пружа осећај ситости.

Занимљиво је да нас кромпир може хранити не само изнутра већ и споља. Одличан начин да искористите ову витаминску електрану јесте да направите хранљиву маску за косу. Рецепт је једноставан!

Регенератор за косу од кромпира - једноставан рецепт за хранљиву маску

Да бисте припремили хранљиву, богату маску за косу од кромпира, потребна су вам два кромпира средње величине и мало воде.

•           Исеците кромпир на коцкице (не морате га љуштити), ставите га у блендер, додајте мало воде и добро изблендирајте док не постане глатко.

да
Фото: freepik, ilustracija

•           Нанесите припремљену маску на косу и кожу главе и нежно масирајте. После 20 минута исперите маску, затим осушите и обликујте косу као и обично.

•           Маска од кромпира не само да храни косу, већ јој и помаже да брже расте. Испробајте 5 најбољих уља против опадања косе.

Савет: Кромпир садржи пуно воде, што благотворно делује на косу и кожу главе. Приликом припреме маске, додатну воду додајте полако како бисте избегли да регенератор постане превише воденаст и разблажи драгоцене сокове, наводи Sensa

кромпир коса
Извор:
sensa.rs/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
