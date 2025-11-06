НОС ЗАПУШЕН, ГЛАВА БОЛИ И НЕ ПРОЛАЗИ? Откријте како ПРЕПОЗНАТИ синуситис и једноставне методе које олакшавају упалу
Ако сте икада имали прехладу која никако није пролазила, велика је вероватноћа да сте заправо имали синуситис — упалу параназалних синуса, односно шупљина унутар костију које окружују нос.
Синуси су обложени танком слузокожом која производи секрет (мукус), а он се у нормалним условима помера помоћу трепљастих ћелија и дренира кроз ситне отворе у носну шупљину, пише Медицински факултет Харвард.
Синуситис (познат и као риносинуситис) настаје када се овај систем дренаже блокира, најчешће услед отока изазваног запаљењем које потиче од инфекције или алергије. Убрзо се јављају бол у глави, осећај притиска или бола у лицу, а нос се запуши густом слузи. Симптоми могу спонтано нестати, али често дуго трају или се понављају.
Пре неколико година, др Ралф Метсон, специјалиста за синусе из Оториноларинголошке болнице у Бостону, спровео је истраживање о утицају хроничног синуситиса на свакодневно функционисање. Како сам каже, мотивација за студију била је то што су многи његови пацијенти осећали да их нико не разуме и да се не схвата колико синуситис може бити исцрпљујући.
Упоређујући утицај хроничног синуситиса са другим хроничним стањима, истраживачи са Харварда су открили да оболели од синуситиса пријављују сличан ниво нелагодности, као и озбиљне потешкоће у раду, смањеној енергији и менталном здрављу.
Параназални синуси обухватају четири пара шупљина које окружују нос и дренирају се у носну шупљину путем уских канала који се називају остије (једнина: остијум). Слуз која излази из фронталних синуса (изнад чела) и максиларних синуса (у пределу образа) пролази кроз етмоидалне синусе (смештене иза корена носа), па се застој у етмоидалним синусима често преноси и на преостале две групе.
Сфеноидални синуси налазе се дубоко у лобањи, иза очију. До синуситиса долази када се један или више синуса блокира, најчешће услед отока слузокоже изазваног инфекцијом, алергијом или другим инфламаторним процесима.
Како настаје синуситис и како га ублажити испирањем носа
У нашим носним шупљинама живе милиони бактерија које су у већини случајева безопасне. Чак и када доспеју у синусе, не изазивају проблеме — све док се заједно са слузи правилно дренира кроз нос. Међутим, када дође до блокаде дренаже, у синусима се и даље производи слуз, а она накупљена постаје идеална подлога за размножавање бактерија. Оне се тада неконтролисано шире, долази до инфекције, а имуни систем покреће запаљенску реакцију.
Резултат су:
• Отицање слузокоже, које изазива главобољу и бол у лицу
• Накупљање слузи, које доводи до запушености носа
• Прилив белих крвних зрнаца, који додатно згушњава слуз и може јој дати жуту или зелену боју
Додатни симптоми укључују губитак чула мириса или укуса, кашаљ, непријатан задах, повишену температуру, бол у зубима и осећај запушености у ушима.
Узроци блокаде синуса могу бити спољашњи (алергени, инфекције), анатомски (девијација носне преграде) или генетски, али најчешћи узрок је отицање носних канала услед обичне прехладе или алергије. Озбиљнији облици синуситиса могу настати због структурних проблема, као што су девијација септума (кривљење преграде између десне и леве носне шупљине) или носни полипи (мали, гроздасти израштаји на слузокожи синуса).
Један од најједноставнијих, најјефтинијих и најефикаснијих начина за превенцију и ублажавање симптома синуситиса јесте испирање носа физиолошком отопином. Ова метода може смањити потребу за спрејевима и антибиотицима, а истовремено побољшати квалитет живота.
Припрема раствора:
Помешајте пола кашичице не-јодиране соли и пола кашичице соде бикарбоне у двема шољама млаке дестиловане или претходно прокуване воде (препорука Америчке академије за оториноларингологију).
Поступак:
1. Напуните пластични шприц раствором (или користите нети посуду ако вам више одговара).
2. Нагните се над лавабо, ставите врх шприца у једну ноздрву и нежно притисните. Вода ће истећи назад кроз исту ноздрву или кроз другу.
3. Употребите најмање један пун шприц по ноздрви.
4. Поновите поступак са другом ноздрвом. Ако раствор пече, смањите количину соли.
5. Након употребе, темељно оперите и осушите шприц или нети посуду, користећи дестиловану или прокувану воду.
Ако се симптоми задржавају или се стално враћају, могуће је да имате хронични синуситис — сложеније стање које захтева преглед код специјалисте за ухо, грло и нос (оториноларинголога). Лекар ће највероватније тражити ЦТ снимак носа и синуса, као и преглед носне шупљине помоћу танког осветљеног ендоскопа, како би се утврдио узрок блокаде. Могу бити потребни и тестови крви, алергијске пробе и микробиолошке анализе.
У лечењу хроничног синуситиса могу помоћи:
• Испирање носа физиолошким раствором
• Деконгестиви који олакшавају дренажу и разређују слуз
• Лекови који разређују секрет, уз обавезно узимање веће количине воде
• Кортикостероиди у спреју, који смањују упалу слузокоже
У неким случајевима, главни проблем је анатомске природе — попут носних полипа, девијације носне преграде, урођено сужених синуса или задебљања ткива услед дуготрајних инфекција. Тада може помоћи минимално инвазивна хирургија, која смањује учесталост и јачину инфекција, а понекад и обнавља нормалну функцију синуса.
Ипак, операција није универзално решење — полипи, на пример, могу поново да израсту. Сваки случај је специфичан, па је важно разговарати са специјалистом о могућностима лечења.
Превенција синуситиса: свакодневне навике које помажу
Постоји низ једноставних корака који могу смањити ризик од синуситиса или ублажити ране симптоме. Кључ је у одржавању дренаже и проходности носних канала:
• Испирајте нос свакодневно — нежно пуштајте воду кроз носне канале да бисте уклонили вишак слузи и овлажили слузокожу. Најбоље време за то је ујутру и увече, уз рутину „опери зубе, па испери нос“.
• Пијте довољно воде — добра хидратација помаже да слуз остане разређена и лакше се избацује. Држите флашу воде на радном столу или чашу поред судопере као подсетник.
• Удишите пару — задржите се дуже под тушем или удишите пару из посуде са врелом водом, уз пешкир преко главе. Приближавајте се постепено да избегнете опекотине.
• Избегавајте суве просторе — користите овлаживач ваздуха код куће (посебно поред кревета) и на послу. Редовно га чистите да не би постао извор бактерија или буђи.
• Спавајте са уздигнутом главом — када је глава спуштена, слуз се задржава у синусима. Користите више јастука.
• Будите нежни и пажљиви — издувавајте нос лагано, једну ноздрву по једну. Прејако дување може иритирати слузокожу и вратити бактерије назад у синусе.
• Избегавајте антихистаминике без препоруке лекара — они згушњавају слуз и отежавају дренажу. Ако је синуситис изазван алергијама, лекар може препоручити комбиновану терапију.
• Пажљиво са деконгестивима — таблете могу да повисе крвни притисак, па се не препоручују особама са хипертензијом без консултације. Спрејеви делују брзо, али не треба их користити дуже од два дана, јер могу изазвати погоршање симптома након престанка деловања, пише Лепаисрећна