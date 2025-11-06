(ВИДЕО) ОВЕ ТРИ РАСЕ ПАСА ПРАВЕ НАЈВЕЋЕ РАЧУНЕ У АМБУЛАТНИ Ако имате ове љубимце, ПРИПРЕМИТЕ НОВЧАНИК
Ако желите неку од раса паса које следе у наставку, упознајте се са здравственим проблемима којима су склоне.
Ветеринар је открио три расе паса које најчешће завршавају на хитном пријему.
Ове расе су склоније здравственим проблемима као што су инфекције, алергије и проблеми са куковима.
Уз редовне прегледе и одговорну бригу, можете да смањите ризик и трошкове лечења.
Не размишљају сви довољно о томе колико новца ће, пре или касније, потрошити код ветеринара када се одлуче за пса. Сваком псу су потребне редовне посете ветеринару, било да га узмете као штене или у зрелијим годинама.
Раса коју одаберете директно утиче на то колико ћете трошити на ветеринарске услуге. Иако ће увек постојати основни трошкови, неке расе су склоније здравственим проблемима и захтевају чешће прегледе и лечење.
Ветеринари, наравно, добро познају ове расе јер су управо то пси које најчешће виђају у својим ординацијама. Недавно је један ветеринар, др Том, на ТикТок-у поделио које три расе најчешће долазе на хитне прегледе и обично одлазе са високим рачунима.
@drtom83 Breed awareness — Basset Hound, Golden Retriever, and Dogo Argentino edition. #drtom #veterinarian #veterinariansoftiktok #dogsoftiktok #dog ♬ Crystalline Clarity - Ernesto P. Neto
Три расе које је др Том навео су:
- Басет - склон упалама ушију, гојазности и проблемима с леђима због свог облика тела.
- Златни ретривер - склон алергијама, инфекцијама коже и ушију, као и канцеру, због прекомерног укрштања.
- Аргентинска дога - склона упалама ушију и проблемима с куковима.
Све три расе често завршавају на хитном прегледу, јер њихови проблеми могу да се развију веома брзо, посебно инфекције ушију и коже. Осим тога, захтевају чешће контроле да би се пратиле могуће компликације. Лечење ових стања често зна да буде и врло скупо.
Kако да ове расе што дуже одржите здравим?
То што ове расе захтевају веће трошкове, не значи да не треба да их имате. На крају крајева, златни ретривер је једна од најомиљенијих раса на свету! На срећу, постоје начини да им помогнете да остану што здравији:
- Ако купујете пса, бирајте одговорног одгајивача који спроводи генетска тестирања.
- Ако усвајате, питајте за све информације које имају о псу.
- Никада не прескачите редован ветеринарски преглед, чак и ако мислите да "нема потребе".
- Обратите пажњу на делове тела који су познати као проблематични за расу.
- Чим узмете пса, обавезно пронађите свог главног и дежурног ветеринара за хитне случајеве.
Извор: Мондо