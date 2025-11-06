ЗБОГ ОВОГА НАСТАЈУ ПОЖАРИ У СТАНОВИМА! Струјни удар, кратак спој, прегревање…ОВЕ УРЕЂАЈЕ никад немојте укључивати у ПРОДУЖНИ КАБЛ
У савременим домаћинствима број електричних уређаја стално расте, па се многи ослањају на једноставна и брза решења. Често се у жељи да све функционише без прекида посеже за најближим наставком или утичницом.
Продужни кабл притом прераста из привременог у трајно напајање, што може бити озбиљна безбедносна грешка. Када се пређе његова максимална снага, долази до прегревања, оштећења или кратког споја. Многи тога нису свесни док не дођу до првих знакова проблема. Зато је важно знати које уређаје никако не треба укључивати у продужни кабл.
Грејалице и калорифери
Грејалице стварају снажно топлотно оптерећење, а притом троше изузетно много струје. Чак и квалитетан продужни кабл тешко подноси ову комбинацију. Превелика струја доводи до загревања проводника, омекшавања изолације и могућег варничења. Због тога грејалице увек морају бити прикључене директно у зидну утичницу, без изузетка.
Клима уређаји и уљане грејалице
Ови уређаји раде на високим снагама и често имају нагле скокове у потрошњи. Продужни каблови једноставно нису пројектовани за таква оптерећења, нарочито у дужем интервалу. Коришћење продужног кабла може довести до пада напона, прегревања и оштећења мотора или компресора. Најбезбеднија опција је директно повезивање у стабилну зидну утичницу.
Фрижидери и замрзивачи
Наизглед економични, фрижидери и замрзивачи често праве снажне струјне ударе када се компресор укључи. Иако ти удари кратко трају, довољни су да преоптерете продужни кабл. Осим тога, ради се о уређајима који раде 24 сата дневно, што додатно повећава ризик. Дуже коришћење преко продужног кабла може довести до прегревања и кварова који су скупи за поправку.
Машине за веш и судове
Током циклуса рада машине за веш и судове више пута мењају потрошњу, посебно када греју воду. Продужни кабл тешко подноси такве варијације, што доводи до преоптерећења и ослањања на спојеве који нису дизајнирани за јаку струју. Поред електричног ризика, ту је и фактор влаге, посебно у купатилима, што додатно повећава опасност.
Микроталасна рерна и тостер
Мали кухињски апарати често заварају својим изгледом, али у раду повлаче велику количину енергије. Микроталасна може лако оборити осигурач ако је спојена преко продужног кабла заједно са другим уређајима. Тостер такође прави изненадне шпицеве у потрошњи. Најбоље је користити их директно из зидне утичнице како би се избегла прегревања и губитак снаге.
Пегла
Пегле производе високу топлоту и користе знатну електричну енергију. Када су прикључене на јефтин или стар продужни кабл, спојеви се брзо загревају. Ако је кабл делимично слаб, топлота се још више задржава, што повећава ризик од топљења изолације. Директно прикључивање у зид је једино безбедно решење.
Фен и преса за косу
Фенови за косу и пресе спадају у уређаје велике тренутне потрошње. Користе се кратко, али повлаче интензивну снагу која лако прегреје кабл. У комбинацији са влагом у купатилу, ризик постаје још већи. Због тога је препоручљиво да се увек прикључују директно у зидну утичницу.
Пуњачи за лаптоп и телефон – уз ограничења
Сами пуњачи не троше пуно струје, али проблем настаје када се више њих споји на један продужни кабл, заједно са другим уређајима. Нагомилано оптерећење ствара ризик од прегревања. Продужни каблови често имају лоше контакте који додатно погоршавају ситуацију. Идеално је да на једном продужном каблу буде само неколико нископотрошних уређаја.
Када је време да замените продужни кабл
Ако приметите мирис загореле пластике, лабаве утичнице, прегревање при раду или да се уређаји сами искључују, време је да се продужни кабл замени. Продужни каблови имају ограничен век трајања, посебно када су стално оптерећени. Редовна провера и замена могу спречити озбиљне кварове и заштитити дом од пожара.