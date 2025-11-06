ИНСТАНТ КАФА ПОД ЛУПОМ Научници открили везу са оштећењем вида — ево ко треба да престане да је пије!
Инстант кафа је за многе мала пречица кроз јутро. Брза, практична, размутиш у шољи и идеш даље. Али, најновија анализа великог броја испитаника указује да ова навика можда и није тако безазлена, нарочито за људе који већ имају генетску склоност ка проблемима са видом.
Макуларна дегенерација је једна од најчешћих болести ока код људи старијих од 50 година и главни узрок губитка централног вида. Прво се јави мутна тачка у средини слике, онда постаје теже да читате, возите, препознајете лица. То није слепило преко ноћи, али јесте прогресивно и утиче на све што је свакодневица.
Зашто се баш инстант кафа нашла под лупом
У студији спроведеној на више од пола милиона људи у Великој Британији и Финској, истраживачи су уочили повезаност између конзумације инстант кафе и повећаног ризика од суве форме макуларне дегенерације, и то код особа које већ носе одређене гене због којих су подложније овом обољењу.
- Инстант кафа може повећати ризик од макуларне дегенерације код особа са генетском предиспозицијом. Смањење њеног уноса могло би да помогне у превенцији, навела је др Siwei Liu, једна од ауторки истраживања.
Где настаје проблем: Процес производње
Суштина је у томе како настаје инстант кафа. Она се прави тако што се скувани екстракт кафе суши и претвара у грануле. Тај процес под дејством високе температуре ствара једињења као што су акриламид и АГЕс, супстанце које у већим количинама могу да доприносе оштећењу ћелија, укључујући ћелије у макули ока. Зато се инстант кафа сврстава међу ултра-процесирану храну.
Да ли то значи да инстант кафа сама изазива болест
Не значи. И научници то јасно напомињу. Ово истраживање показује повезаност, не узрок. Оно што прави разлику је контекст: ако већ имате генетски ризик, висок притисак, пушите или сте гојазни, та комбинација постаје важна. Kод таквих људи четири шољице инстант кафе дневно нису исто што и једна домаћа у џезви.
Из Macular Society су поручили да не треба сводити комплексну болест на један узрок.
- Макуларна дегенерација се развија под утицајем више фактора. Инстант кафа сама није узрок, навели су.
Kо би требало да обрати пажњу
Ако у породици постоји историја губитка вида, ако сте прешли педесету, ако пушите и пијете инстант кафу неколико пута дневно, онда има смисла размислити о пребацивању на мање процесиране варијанте.
Kоја кафа је боља алтернатива
Најчистија кафа и даље је она која се кува. Домаћа у џезви, филтер или млевена из апарата. То није носталгија, то је технологија која не ради агресивне термичке обраде. И укус је дубљи, а тело захвалније.
Некад се стварно испостави да оно што је старинско није старо него исправно.
Извор: Телеграф