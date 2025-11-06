АНА БЕКУТА ИМА САМО ЈЕДНОГ САВЕТНИКА У ЖИВОТУ! Она јој говори када треба да снима и путује, а ЕВО шта јој се НИКАДА неће догодити
Певачица Ана Бекута верује у поредак звезда и њихов утицај на наше живота, па тако неретко пита астролога за битне догађаје у њеном животу.
Наиме, Ана је једном приликом открила око чега се консултује са астрологом.
- Није баш око свега, али око тих крупних ствари у животу када да објавим албум, када да радим концерт, када да почнем да снимам... Шта су то лоши аспекти за мене, да се припазим и причувам, када да не возим. Мени ти савети увек користе и значајни су - испричала је певачица једном приликом за "Гранд".
Иако је званично у пензији, астролошкиња јој је рекла да она права пензионерка никад неће бити.
- То ми је рекла моја астрологица, нема шансе да одем у пензију, каже: "Ти и пензија, ма нема шансе" - рекла је Ана.
Такође, астролог јој је својевремено предвидео велику љубав коју је доживела са политичарем Милутином Мркоњиће, којег већ четири године, откако је преминуо, чува од заборава.
"Још увек сабирам и одузимам"
Иначе, Ана веома тешко подноси губитак партнера, а једном приликом говорила је болној теми.
- Иако је три и по године медијског ћутања било потребно да се саберем и да видим како даље, одлучујем колико се то може. Било је тешко. У исто време радила сам свој посао, и то ми је био спас, излаз, лек. С друге стране, та тишина ми је пријала. Лакше ми је да само певам и да кроз песму избацим емоције – признала је Ана за "Премијеру викенд специјал"и додала:
– Још сабирам и одузимам. Увек је учествовао у мом животу колико је могао. Подржавао ме је у сваком сегменту породичног живота, ништа није реметило мој начин живота. Били смо остварени и озбиљни људи. Између нас је била љубав пуна поштовања и поверења, пише Блиц