clear sky
13°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АНА БЕКУТА ИМА САМО ЈЕДНОГ САВЕТНИКА У ЖИВОТУ! Она јој говори када треба да снима и путује, а ЕВО шта јој се НИКАДА неће догодити

06.11.2025. 16:55 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/ 24 sata.hr

Певачица Ана Бекута верује у поредак звезда и њихов утицај на наше живота, па тако неретко пита астролога за битне догађаје у њеном животу.

Наиме, Ана је једном приликом открила око чега се консултује са астрологом.

- Није баш око свега, али око тих крупних ствари у животу када да објавим албум, када да радим концерт, када да почнем да снимам... Шта су то лоши аспекти за мене, да се припазим и причувам, када да не возим. Мени ти савети увек користе и значајни су - испричала је певачица једном приликом за "Гранд".

Иако је званично у пензији, астролошкиња јој је рекла да она права пензионерка никад неће бити.

- То ми је рекла моја астрологица, нема шансе да одем у пензију, каже: "Ти и пензија, ма нема шансе" - рекла је Ана.

Такође, астролог јој је својевремено предвидео велику љубав коју је доживела са политичарем Милутином Мркоњиће, којег већ четири године, откако је преминуо, чува од заборава.

da
Фото: youtube prinstcrin/ Blic TV

"Још увек сабирам и одузимам"

Иначе, Ана веома тешко подноси губитак партнера, а једном приликом говорила је болној теми.

- Иако је три и по године медијског ћутања било потребно да се саберем и да видим како даље, одлучујем колико се то може. Било је тешко. У исто време радила сам свој посао, и то ми је био спас, излаз, лек. С друге стране, та тишина ми је пријала. Лакше ми је да само певам и да кроз песму избацим емоције – признала је Ана за "Премијеру викенд специјал"и додала:

– Још сабирам и одузимам. Увек је учествовао у мом животу колико је могао. Подржавао ме је у сваком сегменту породичног живота, ништа није реметило мој начин живота. Били смо остварени и озбиљни људи. Између нас је била љубав пуна поштовања и поверења, пише Блиц

 

ана бекута певачица Астро
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај