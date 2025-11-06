clear sky
13°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНТЕРНЕТ ГОРИ Модел из Монголије појавила се као „Мис Србије“, а из домаће организације стигло шокантно саопштење — „Никад је нисмо изабрали!“

06.11.2025. 15:30 17:08
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Miss
Фото: instagram.com/msjelenae

Модел Јелена Егорова, која је пореклом из Монголије, наводно представља Србију на избору за Мис Универзума. Из организације Miss Universe Srbija наводе да је они нису изабрали.

Модел Јелена Егорова, која је пореклом из Монголије, наводно представља Србију на избору за Мис Универзума. На друштвеним мрежама низале су се увреде на њен рачун. Осим тога, из организације Miss Universe Srbija наводе да је они нису изабрали!

Јелена објављује слике и снимке са припрема

Њени родитељи су се 1982. године преселили из Монголије у Русију, где је она рођена 1997. године. Елена, како је њено име по рођењу, завршила је студије криптоекономије на Московском државном универзитету. До сада је освојила бројне титуле, укључујући Miss Grand Mongolia 2022 и Miss Earth Middle East 2024. Тренутно борави на Тајланду, где су у току припреме за избор за Miss Universe, који ће бити одржан 21. новембра.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jelena (@msjelenae)

 

Након што је званични налог Miss Universe на друштвеним мрежама представио Јелену, уследиле су бројне реакције оних који сматрају да Монголка не би требало да представља Србију.

"Љубазан подсетник да Србија ове године нема представницу на Miss Universe. Особа која носи заставу Србије није наше националности, не говори језик и купила је српски пасош 2024. године", написали су на званичној инстаграм страници Miss Universe Serbia.

Jелена Егорова се није огласила поводом овога, те наставља да објављује део атмосфере с припрема за Miss Universe.

Извор: Телеграф

мис србије избор за мис афера
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај