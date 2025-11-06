ИНТЕРНЕТ ГОРИ Модел из Монголије појавила се као „Мис Србије“, а из домаће организације стигло шокантно саопштење — „Никад је нисмо изабрали!“
Модел Јелена Егорова, која је пореклом из Монголије, наводно представља Србију на избору за Мис Универзума. На друштвеним мрежама низале су се увреде на њен рачун. Осим тога, из организације Miss Universe Srbija наводе да је они нису изабрали!
Јелена објављује слике и снимке са припрема
Њени родитељи су се 1982. године преселили из Монголије у Русију, где је она рођена 1997. године. Елена, како је њено име по рођењу, завршила је студије криптоекономије на Московском државном универзитету. До сада је освојила бројне титуле, укључујући Miss Grand Mongolia 2022 и Miss Earth Middle East 2024. Тренутно борави на Тајланду, где су у току припреме за избор за Miss Universe, који ће бити одржан 21. новембра.
Након што је званични налог Miss Universe на друштвеним мрежама представио Јелену, уследиле су бројне реакције оних који сматрају да Монголка не би требало да представља Србију.
"Љубазан подсетник да Србија ове године нема представницу на Miss Universe. Особа која носи заставу Србије није наше националности, не говори језик и купила је српски пасош 2024. године", написали су на званичној инстаграм страници Miss Universe Serbia.
Jелена Егорова се није огласила поводом овога, те наставља да објављује део атмосфере с припрема за Miss Universe.
