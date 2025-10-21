ОТКРИЋЕ КОЈЕ МЕЊА СВЕ У месечевој прашини пронађен метеорит богат водом
Kинески научници открили су фрагменте изузетно ретког метеорита богатог водом у узорцима месечеве прашине прикупљеним мисијом "Chang'e-6", саопштио је данас часопис "Science Alert".
То је први пут да је такав метеорит, познат као "CI hondrit", пронађен на Месецу.
Анализа више од 5.000 честица показала је присуство микроскопских трагова метеорита који садржи до 20 одсто везане воде, што га чини важним извором информација о могућем пореклу воде на Земљи и Месецу.
"CI hondriti" су толико крхки да готово никада не преживе пролазак кроз Земљину атмосферу.
Налаз доказује да су водом богати астероиди могли да ударају у Месец у раној историји Сунчевог система и да су њихови трагови могли да опстану милијардама година.
Студија, коју је водио тим са Kинеске академије наука, објављена је у часопису "Proceedings of the National Academy of Sciences".