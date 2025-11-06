АКО ЖЕЛИТЕ ЛИ ДА ПРЕВАРИТЕ СТАРОСТ, ОНДА ЈЕ ОВО ПРАВО МЕСТО Утврђено је где време најспорије протиче
Ново истраживање потврдило је оно познато осећање успореног времена током вежбања.
У студији су учесници возили стационарни бицикл и затим током пауза покушавали да процене трајање од 30 секунди.
Резултати су открили да су процене у просеку биле брже од стварног времена за око 8-9 процената. Другим речима, субјективно им је изгледало као да време протиче спорије.
У теретани време заиста делује као да тече спорије
Иако се ова појава често посматра као психолошка, истраживачи указују да је однос између физичког напора, мождане перцепције времена и самоконтроле много сложенији. Учесници су три пута прелазили исту руту од 4.000 метара у различитим условима: самостално, са симулираним противником и у директној “трци”. Ипак, присуство ривала или промена интензитета није значајно променила њихову перцепцију времена.
Студија је изведена на 33 добровољца, иако мањег обима, представља вредан допринос науци о спорту и психологији. Истраживачи из Холандије и Енглеске истичу да правилно одређивање темпа у спорту зависи од тачног осећаја за време. Врхунски спортисти, попут Мајкла Фелпса, користе визуелизацију и осећај ритма током припрема. Ако спортиста субјективно „продужи време“, то може пореметити брзину и утицати на крајњи резултат.
Аутори очекују да даља истраживања разјасне како интензитет вежбе, спољашњи подражаји и дужина трајања физичке активности утичу на осећај протока времена. У будућности би модерни алати, попут динамичког осветљења синхронизованог са темпом вежбања, могли унапредити тренинге спортиста који зависе од прецизног темпа.
За све рекреативце, остаје утешно: нисте једини којима се чини да минут вежбања траје као три. Наука је управо потврдила ваше осећање, пише Popular Mechanics.