ОПАСНА НОВИНА НА ТИНДЕРУ: АИ ће анализирати ваше приватне фотографије — све „ради љубави“
ДАЛАС: Америчка Меч група, власник апликације за упознавање Тиндер, најавила је током разговора са инвеститорима да ће постепено уводити нову функцију засновану на вештачкој интелигенцији након пада броја претплатника за седам одсто међугодишње у трећем кварталу 2025. године.
Број претплатника на апликацији Тиндер је већ девет узастопних квартала у паду, а Меч група жели да преокрене тренд функцијом под називом "хемија", која ће корисницима постављати питања и, уз њихову дозволу, анализирати фотографије из галерије телефона које нису јавно подељене како би сазнала више о њиховим интересовањима и личности.
Ако вештачка интелигенција, на пример, примети да корисник има у галерији фотографије са планинарења, може да га повеже са потенцијалним партнером који дели слична интересовања, преноси Тех кранч.
Функција се већ тестира на Новом Зеланду и у Аустралији и биће "главни стуб Тиндеровог предстојећег искуства са производом за 2026. годину", рекао је извршни директор Меч групе Спенсер Раскоф.
Меч група није једина компанија која од корисника тражи приступ фотографијама које нису јавно подељене. Мета је недавно увела алат који користи вештачку интелигенције за анализу слика из галерије како би предлагао визуелна побољшања. У оба случаја, стручњаци напомињу да је корист за корисника ограничена, док се отвара питање приватности и безбедности података.
Тиндер је већ раније увео неке функције засноване на вештачкој интелигенцији, али је његов приход у трећем кварталу 2025. упркос иновацијама опао за три одсто међугодишње. Млади корисници се делимично враћају упознавању у реалном животу уместо апликација, док други смањују потрошњу услед слабљења куповне моћи и рецесије.