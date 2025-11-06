clear sky
ПАНЧЕВАЦ ПОКАЗАО МАЈСТОРСТВО У ПАРКИРАЊУ Да ли је уопште могуће овако изаћи из аута?

06.11.2025. 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
паркинг
Фото: Pixabay

На друштвеним мрежама појавила се слика несвакидашњег паркирања у Панчеву.

Наиме, не само што је аутомобил непрописно паркиран, и то на зеленој површини, већ су возачева врата постављена директно до бандере, тако да је упитно да ли је уопште било реално да се макар мало отворе.

Таква комбинација послужила је као својеврсна инспирација људима који су видели слике да се малтене утркују ко ће понудити интересантнији опис.

 

 

„Комшија са Содаре мора да је претерао са дијетом кад му је овако мало места довољно да изађе из аута”, наведено је у самом опису објаве.

Коментари су се само ређали, па се тако нашло и: „Кроз прозор брат изашао”, а неки су сугерисали и да постоји нешто већи проблем.

„Ово је страшно колико мало места има за паркирање на Содари, свака част лику како је ушао уопште”, пише у једном од коментара.

Но, иако импресивно паркирање у центиметар, не треба скренути с ума чињеницу да никако није у реду остављати возила мимо паркинг места намењених за то, а поготово на зеленим површинама.

паркирање бандера панчево
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
