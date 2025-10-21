АНОНИМНИ ОБЕШЕЊАК ПАРКИРАО ЕЛЕКТРИЧНИ СКУТЕР НА ВРХУ МОСТА Хитне службе три сата спуштале двоточкаша са 40 метара!
Грађане Кракова недавно је шокирао призор на једном од градских мостова. Непознати „шаљивџија” оставио је електрични скутер на његовом врху, тачно изнад реке Висле!
Бизарна прича је постала вирална, а фотографије и снимци „паркираног” двоточкаша на висини од 40 метара изазвали су лавину коментара. Већина се пита како је скутер уопште доспео тамо?!
Три сата спуштали скутер
Полиција је добила пријаву, након чега је на лице места упућена патрола. Позвани су и ватрогасци, којима је требало три сата да безбедно спусте двоточкаш на земљу.
Полиција је за то време обезбеђивала терен, а сада се истрага фокусира на идентификацију особе или особа које су извеле ову ризичну и непромишљену акцију.
Према речима комесара Пјотра Шпјеха, портпарола краковске полиције, непознати починилац, или више њих, нарушили су приватни посед, будући да је у власништву градског водовода.
Прети затворска казна
Уз то, остављање електричног скутера на таквој висини могло је довести до тешких повреда или чак смрти пролазника у случају да је пао.
„Неко се у том тренутку могао налазити тачно испод моста и да настрада. Ово је крајње неодговорно и опасно понашање, не само по починиоца, већ и по његове суграђане“, истакао је Шпјех.
Непознати „шаљивџија” суочен је са затворском казном до три године, преноси tvn24.
„Реална опасност”
Надлежни апелују на грађане да се уздрже од сличних „подухвата“ који могу имати озбиљне последице.
„Овде се не ради о шали, већ о реалној опасности и непотребном ангажовању хитних служби које су могле бити потребне на неком другом, хитнијем месту“, закључио је комесар Шпјех.