(ВИДЕО) Четворо повређено! СКУТЕРОМ ПРОШАО КРОЗ ГРУПУ ДЕЦЕ НА ТРЕНИНГУ Инцидент на Тамишу! Тренер прискочио у помоћ ЉУДИ ЗАПОМАГАЛИ: Зовите полицију

12.08.2025. 21:49 21:55
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Током тренинга веслања деце на Тамишу у Панчеву, за сада непознати мушкарац на скутеру прошао је кроз групу деце која су била на води, јавља Блиц.

Деца и тренер су покушали да избегну судар, а тренер је скочио да заштити децу. Том приликом, повређено је четворо деце и тренер.

Према речима очевидаца, возач скутера је потом напустио лице места.

Како се чује на снимцима, малишани и људи који су били очевици су вриштали.

Прешао му је преко главе. Зови полицију. Убицо! - чује се на снимку.

Случај је пријављен полицији, а снимак с лица места можете да погледате ОВДЕ.
 

тамиш тренинг повређена деца
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Друштво
