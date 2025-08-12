Возач скутера напустио је лице места
(ВИДЕО) Четворо повређено! СКУТЕРОМ ПРОШАО КРОЗ ГРУПУ ДЕЦЕ НА ТРЕНИНГУ Инцидент на Тамишу! Тренер прискочио у помоћ ЉУДИ ЗАПОМАГАЛИ: Зовите полицију
12.08.2025. 21:49 21:55
Током тренинга веслања деце на Тамишу у Панчеву, за сада непознати мушкарац на скутеру прошао је кроз групу деце која су била на води, јавља Блиц.
Деца и тренер су покушали да избегну судар, а тренер је скочио да заштити децу. Том приликом, повређено је четворо деце и тренер.
Према речима очевидаца, возач скутера је потом напустио лице места.
Како се чује на снимцима, малишани и људи који су били очевици су вриштали.
Прешао му је преко главе. Зови полицију. Убицо! - чује се на снимку.
Случај је пријављен полицији, а снимак с лица места можете да погледате ОВДЕ.