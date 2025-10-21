overcast clouds
17°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАКО НА ГОДИШЊИ ОДМОР АКО НЕ СА КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ? Многи спремни да се одрекну ужитка због ових ограничења

21.10.2025. 14:42 14:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Mirror
Коментари (0)
пут
Фото: Pixabay

Британци су открили да је њихова највећа брига када иду на одмор да ли са њима могу да крену и кућни љубимци.

Ново истраживање показало је да поједини власници отказују планове због осећања кривице или немогућности да пронађу пет фрeндли хотел, јер не воле да иду на одмор без својих паса.

Тако 76 посто власника жели да поведе своје крзнене пријатеље на одмор, али смештај погодан за кућне љубимце није лако пронаћи: више од половине (53 посто) власника признаје да се мучи да пронађе смештај погодан за кућне љубимце. Власници тврде да осећају кривицу јер остављају своје псе код куће, а 55 посто мења своје планове или одустаје од њих.

пут
Фото: Pixabay

Према истраживању, посета плажи или дозвола да пси пливају у мору сматра се делом плана путовања из снова за 51 посто испитаника. Планинарење, посета селу или шетња шумом занима 43 посто власника, а путовање аутомобилом погодно за псе рангирано је са 41 посто. Боравак у удобној брвнари или викендици наведен је са 34 одсто, а не заборавља се веома важна игра са другим псима са 28 одсто.

Да би помогао онима који желе да на одмор оду са својим псом, бренд хране за љубимце Цезар удружио се са компанијом TripAdvisor и покренуо водич за путовања са псима „Ulti-mutt Bucket List”: он укључује смештај који дозвољава кућне љубимце и искуства у којима људи и њихови четвороножни пријатељи могу уживати заједно.

пут
Фото: Pixabay

Стивен Џадсон, виши главни партнер за клијенте на TripAdvisor-у, рекао је да компанија одавно представља првобитно место за милионе путника који траже поуздане препоруке и додаје да „сарадњом са Цезаром помажемо још већем броју људи да се осећају сигурно када путују са својим псима. Од проналажења савршене кућице за псе до откривања кафића на плажи где ваш пас добија малу посластицу, желимо да елиминишемо нагађања из планирања и помогнемо да одмори буду бољи и за псе и за људе.”

Поред смештаја, власници се суочавају са бројним изазовима када путују са својим љубимцем, укључујући проблеме са превозом (35 посто) и стрес или анксиозност паса (30 посто). Чак и фаза паковања представља изазов, јер је 60 посто власника заборавило неку важну ствар за свог пса, као што су кесе за измет (42 посто), чиније за храну или воду (29 посто), довољно оброка (26 посто) или омиљена играчка њиховог пса (25 посто).

пут
Фото: Pixabay

Да би се лакше носила са празничним стресом повезаним са псима, др Тами Кинг, стручњакиња за понашање кућних љубимаца у Научном институту за негу кућних љубимаца Волтам, има неколико врхунских савета који осигуравају да власници и пси уживају у времену проведеном ван куће. 

Она каже да власници треба да навикну свог пса да буде у ауту када је у покрету тако што ће га хранити омиљеним посластицама или оброком, а затим постепено повећавати трајање путовања пре него што одлуче да крену на даљу дестинацију.

пут
Фото: Pixabay

Објашњавајући како да спакујете ствари за свог љубимца, она додаје да треба направити листу кључних ствари за пса у свесци или на телефону како бисте све припремили без стреса. Не заборавите предмете за удобност, попут њиховог кревета или омиљене играчке и побрините се да понесете довољно хране и воде, као и чиније и све лекове.

Постарајте се да ажурирате податке о микрочипу и проверите идентификациону ознаку са вашим контакт подацима која треба да буде причвршћена за огрлицу. Ако пас нестане на непознатом месту, другима ће бити много лакше да врате вашег пса. Мудро бирајте своју дестинацију, јер потребно вам је место за одмор са безбедним отвореним просторима за шетње и објектима у којима су дозвољени кућни љубимци.

кућни љубимци путовања годишњи одмори
Извор:
Телеграф/ Mirror
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
А ДА СЕ ЉУБИМЦИ И ЗАПОСЛЕ? Власти италијанског града уводе таксе за туристе са псима
d

А ДА СЕ ЉУБИМЦИ И ЗАПОСЛЕ? Власти италијанског града уводе таксе за туристе са псима

24.09.2025. 22:51 22:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОД ТЕРМИНАЛА ПРАВО У ЛУКСУЗ: ОПУШТАЊЕ УЗ МУЗИКУ, АРОМАТЕРАПИЈУ, КУПАЊЕ Хотел за љубимце усред римског аеродрома хит међу власницима
пас

ОД ТЕРМИНАЛА ПРАВО У ЛУКСУЗ: ОПУШТАЊЕ УЗ МУЗИКУ, АРОМАТЕРАПИЈУ, КУПАЊЕ Хотел за љубимце усред римског аеродрома хит међу власницима

22.09.2025. 18:13 18:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САМО ЈЕ ЖЕЛЕО НЕШТО ДА „ПРЕГРИЗЕ” – СЕКУНДУ КАСНИЈЕ, КУЋА ЈЕ БИЛА У ПЛАМЕНУ Пазите где остављате батерије ако имате кућне љубимце!
pas

САМО ЈЕ ЖЕЛЕО НЕШТО ДА „ПРЕГРИЗЕ” – СЕКУНДУ КАСНИЈЕ, КУЋА ЈЕ БИЛА У ПЛАМЕНУ Пазите где остављате батерије ако имате кућне љубимце!

17.10.2025. 14:49 14:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај