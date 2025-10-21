КАКО НА ГОДИШЊИ ОДМОР АКО НЕ СА КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ? Многи спремни да се одрекну ужитка због ових ограничења
Британци су открили да је њихова највећа брига када иду на одмор да ли са њима могу да крену и кућни љубимци.
Ново истраживање показало је да поједини власници отказују планове због осећања кривице или немогућности да пронађу пет фрeндли хотел, јер не воле да иду на одмор без својих паса.
Тако 76 посто власника жели да поведе своје крзнене пријатеље на одмор, али смештај погодан за кућне љубимце није лако пронаћи: више од половине (53 посто) власника признаје да се мучи да пронађе смештај погодан за кућне љубимце. Власници тврде да осећају кривицу јер остављају своје псе код куће, а 55 посто мења своје планове или одустаје од њих.
Према истраживању, посета плажи или дозвола да пси пливају у мору сматра се делом плана путовања из снова за 51 посто испитаника. Планинарење, посета селу или шетња шумом занима 43 посто власника, а путовање аутомобилом погодно за псе рангирано је са 41 посто. Боравак у удобној брвнари или викендици наведен је са 34 одсто, а не заборавља се веома важна игра са другим псима са 28 одсто.
Да би помогао онима који желе да на одмор оду са својим псом, бренд хране за љубимце Цезар удружио се са компанијом TripAdvisor и покренуо водич за путовања са псима „Ulti-mutt Bucket List”: он укључује смештај који дозвољава кућне љубимце и искуства у којима људи и њихови четвороножни пријатељи могу уживати заједно.
Стивен Џадсон, виши главни партнер за клијенте на TripAdvisor-у, рекао је да компанија одавно представља првобитно место за милионе путника који траже поуздане препоруке и додаје да „сарадњом са Цезаром помажемо још већем броју људи да се осећају сигурно када путују са својим псима. Од проналажења савршене кућице за псе до откривања кафића на плажи где ваш пас добија малу посластицу, желимо да елиминишемо нагађања из планирања и помогнемо да одмори буду бољи и за псе и за људе.”
Поред смештаја, власници се суочавају са бројним изазовима када путују са својим љубимцем, укључујући проблеме са превозом (35 посто) и стрес или анксиозност паса (30 посто). Чак и фаза паковања представља изазов, јер је 60 посто власника заборавило неку важну ствар за свог пса, као што су кесе за измет (42 посто), чиније за храну или воду (29 посто), довољно оброка (26 посто) или омиљена играчка њиховог пса (25 посто).
Да би се лакше носила са празничним стресом повезаним са псима, др Тами Кинг, стручњакиња за понашање кућних љубимаца у Научном институту за негу кућних љубимаца Волтам, има неколико врхунских савета који осигуравају да власници и пси уживају у времену проведеном ван куће.
Она каже да власници треба да навикну свог пса да буде у ауту када је у покрету тако што ће га хранити омиљеним посластицама или оброком, а затим постепено повећавати трајање путовања пре него што одлуче да крену на даљу дестинацију.
Објашњавајући како да спакујете ствари за свог љубимца, она додаје да треба направити листу кључних ствари за пса у свесци или на телефону како бисте све припремили без стреса. Не заборавите предмете за удобност, попут њиховог кревета или омиљене играчке и побрините се да понесете довољно хране и воде, као и чиније и све лекове.
Постарајте се да ажурирате податке о микрочипу и проверите идентификациону ознаку са вашим контакт подацима која треба да буде причвршћена за огрлицу. Ако пас нестане на непознатом месту, другима ће бити много лакше да врате вашег пса. Мудро бирајте своју дестинацију, јер потребно вам је место за одмор са безбедним отвореним просторима за шетње и објектима у којима су дозвољени кућни љубимци.