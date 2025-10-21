СНЕЖАНА ДАКИЋ ПРИМА НАЈВЕЋУ АЛИМЕНТАЦИЈУ У СРБИЈИ Бивши супруг јој месечно уплаћује невероватну суму!
Водитељка Снежана Дакић пре више од десет година развела се од свог супруга, бизнисмена Владимира Микића, са којим има ћерку Лауру.
Њихова љубавна прича почела је још 1995. године, када су били у вези читаву деценију, а венчали су се 2005. Кумови на венчању били су Драган Стојковић Пикси и његова супруга Снежана, а годину дана касније пар је добио ћерку.
Идилични брак прекинут је након бројних неслагања и, како су медији пренели, због наводне преваре. Године 2014. потврђено је да се пар разводи, а Снежана је након тога са ћерком извесно време живела у Црној Гори, трудећи се да избегне медијску пажњу и заштити приватност детета.
После развода у јавности су се појавила нагађања да ће Микић Снежани и Лаури оставити стан на Новом Београду, где су заједно живели. Такође, према писањима медија, Снежана од бившег супруга месечно прима алименатацију у износу од 350.000 динара, што је једна од највећих у Србији.
Иако о свом приватном животу ретко говори, позната водитељка истицала је да јој је најважније да њена ћерка одраста у љубави, миру и стабилности, далеко од скандала и јавне знатижеље.