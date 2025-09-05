НИЈЕ ПЛАЋАО АЛИМЕНТАЦИЈУ ОСАМ ГОДИНА, А САДА ЈЕ ДОБИЛА МИЛИОН ОД АЛИМЕНТАЦИОНОГ ФОНДА Прва самохрана мајка која је добила новац из фонда има јасну поруку: "Ово је спас за све нас"

Јелена поручује да њен бивши супруг скоро никада није плаћао алиментацију за њихову сада деветогодишњу ћерку.

- И то не зато што није имао новца, већ зато што је знао да ћу ја дати све од себе да не осети, макар материјално, да тата није са нама. Развели смо се пре осам година, а за све то време уплатио је свега седам алиментација. Овај фонд је спас за све нас самохране родитеље, јер нас ослобађа бриге, свађа и нервозе - свега онога што на крају највише погађа дете - каже ова мама.

Јелена се од супруга развела 2017. године, а већ наредне године била је принуђена да га тужи због неплаћања алиментације.

- Суд је донео пресуду да мора да плаћа 10.000 динара месечно, али је он ту обавезу упорно избегавао. Све је завршило код јавног извршитеља, а до сада детету дугује око милион динара - наводи саговорница Информера.

За Алиментациони фонд, каже, сазнала је гледајући вести. Одмах је позвала контакт-центар, а потом и извршитељку из Панчева код које се водио предмет.

- Било је довољно да дам оверену сагласност да се подаци проследе министарству. Све остало је урадила извршитељка. Послала је папире крајем јула и већ у августу ми је легла уплата од 10.000 динара - објашњава Јелена додајући да бивши муж никада није био спреман да преузме одговорност:

- Увек су постојали неки изговори. Говорио је да неће да даје новац да га "трошим на себе". Радио је у иностранству, али се није пријављивао овде. Није имао имовину на своје име, родитељи су га одјавили са адресе да извршитељи не би долазили. Када би се запослио у Србији, чим би видео да му скидају плату, дао би отказ. Није то човек који нема, већ је просто неко ко никад није платио ниједан рачун - каже Јелена, иначе медицинска сестра у геронтолошком центру, која се свим снагама трудила да њена ћерка не осети последице.

Мацура: Морате имати судско решење, остало раде извршитељи

Министарка без портфеља задужена за родну равноправност Татјана Мацура подсећа да жене морају да поседују судско решење како би се покренуо процес исплате.

- Како би родитељ добио право на Алиментациони фонд - иако има и очева, у највећем случају су то жене - жене морају да поседују судско решење након што се заврши бракоразводна парница или се заврши процес раздвајања заједнице у којој се поверава старатељство једном од родитеља. Дакле, судско решење је обавезно. Након тога се покреће механизам, односно проверавате да ли онај који плаћа алиментацију испуњава своје обавезе. Увек пише износ алиментације, а држава може да гарантује са капацитетима са којима располаже да је то у овом тренутку износ до 25.000 динара. Потребно је да прођу два месеца од тренутка када се не исплати обавеза коју има један од родитеља. Затим је потребно да онај који је поверилац, у овом случају то је дете, преко мајке затражи та средства. Та средства се добију уз помоћ јавних извршитеља - наглашава Мацура.

Предност је што ће све бити дигитализовано, без папира, све ће радити јавни извршитељи, без подношења захтева, на основу документације коју добију.

Свим родитељима у сличној ситуацији поручује да се не устручавају да поднесу захтев и тако из фонда државе добију своја дуговања.

- Морамо да се боримо за нашу децу. Фонд нам доноси економску сигурност и правду. Знам да многе жене остају у лошим браковима управо из страха да неће имати новца када саме остану са децом. Статистика каже да чак 70-80 одсто родитеља избегава плаћање алиментације. Овај фонд ће нам свима донети олакшање, а једини који ће имати проблем су они неодговорни - закључује Ђокићева.

Подсетимо, Закон о Алиментационом фонду усвојен је 16. јуна ове године и тада је први пут у Србији уведен систем из ког се самохраним родитељима исплаћује алиментација у случају да бивши супружник избегава ову законску обавезу, док држава преузима наплату од дужника, и то са каматом.

На овај начин се сваком детету пружа финансијска заштита и стабилност, поручила је министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Ковачевић.

- Не само да извршавамо законску обавезу него и директно доприносимо економском побољшању статуса породица у Србији, и оно што је најважније - исправљамо неправду, која у неким случајевима траје много година, и гарантујемо остваривање права сваком детету чији родитељ не плаћа алиментацију. Држава више не толерише несавесне и неодговорне родитеље и бори се да сваком детету омогући сигурно и здраво детињство - напоменула је Жарић Ковачевић.