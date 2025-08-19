АЛИМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ БИВШЕ ЖЕНЕ РАЗЉУТИЛА МУШКАРЦЕ Некадашњи супружници не морају да имају децу, а ево да ли је то опција и у нашој земљи: "Бивши муж мора да издржава бившу супругу доживотно"
Један Турчин који живи у Србији поделио је на ТикТоку искуство о томе како изгледа развод у његовој земљи, а посебно правила о алиментацији. Његово објашњење изазвало је велику пажњу и бројне коментаре.
Како је истакао, чак и у браку без деце, суд у Турској може да додели алиментацију жени ако није радила, већ је током заједничког живота била домаћица и бринула се о кући. У том случају, бивши муж дужан је да плаћа одређену суму до краја њеног живота, како она не би пала у сиромаштво.
- Ако жена није радила током брака, суд може да јој одреди трајну алиментацију, што значи да бивши муж мора да издржава бившу супругу доживотно - појаснио је он.
Према његовим речима, то је честа пракса у Турској и не мења се ни ако жена уђе у нову везу након развода. Алиментација престаје тек уколико се поново уда.
- Управо због тога ова тема у Турској изазива бројне расправе, многи мушкарци тврде да годинама издвајају велике суме за алиментацију, и то углавном нису имућни људи, већ просечни радници - истиче он.
Овакав систем, како додаје, често изазива огорчење међу мушкарцима, док с друге стране многе жене сматрају да је то праведно јер су током брака улагале свој рад у домаћинство, а не у каријеру.
Какво је стање у Србији
За разлику од Турске, у Србији алиментација се додељује првенствено за издржавање малолетне деце, а не за бившег брачног партнера. Закон о браку и породичним односима предвиђа да родитељ код кога дете не живи плаћа месечну алиментацију која треба да покрије основне потребе - храну, одећу, школовање и здравствену негу.
Бивши супружници у Србији имају право на издржавање само у изузетним случајевима, на пример ако је један брачни партнер неспособан за рад или остаје без средстава за живот после развода. Међутим, за разлику од Турске, таква накнада није доживотна и суд је одређује у временски ограниченом периоду.