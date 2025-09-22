ОД ТЕРМИНАЛА ПРАВО У ЛУКСУЗ: ОПУШТАЊЕ УЗ МУЗИКУ, АРОМАТЕРАПИЈУ, КУПАЊЕ Хотел за љубимце усред римског аеродрома хит међу власницима
Римска ваздушна лука Фијумичино отворила је „Dog Relais”, један од првих хотела за псе смештених унутар великог европског аеродрома, нудећи путницима практично решење за бригу о њиховим љубимцима током путовања.
Према писању портала Economic Times, овај објекат нуди све, од основне неге до велнес третмана попут ароматерапије.
Власници паса често се суочавају с дилемом пре путовања: оставити вољеног љубимца код пријатеља, унајмити чувара или га сместити у пансион? Свака од ових опција захтева озбиљно планирање и логистику, што може бити стресно и дуготрајно.
Међународна ваздушна лука Фијумичино у Риму одлучила је да поједностави тај процес отварањем хотела за псе на самој локацији, следећи сличну иницијативу виђену у Франкфурту. Особље хотела „Dog Relais” чак може преузети псе директно с терминала, омогућујући власницима да без одлагања наставе према свом лету.
„Овај пројекат се уклапа у нашу стратегију пружања свеобухватног искуства путницима”, изјавила је Марилена Бласи, комерцијална директорка фирме Aeroporti di Roma, која управља ваздушним лукама у италијанској престоници.
„У овом случају, пружамо услуге псима, али и њиховим власницима”, додала је.
Луксузни смештај и персонализована брига
Основни смештај у хотелу за псе кошта око 40 евра и укључује собе с подовима контролисане температуре и приватним вртовима. За плашљивије или псе који преферирају самоћу, осигурани су боксови на рубу објекта, где имају интеракцију искључиво с особљем, уместо с другим псима у заједничким просторима. Ноћу се кроз звучнике у собама пушта амбијентална музика на фреквенцији од 432 херца, дизајнирана за опуштање.
У понуди су и бројне додатне услуге, од стандардног шишања, купања и чишћења зуба, до луксузнијих третмана попут ароматерапије с мирисима лаванде или менте за смирење, или масаже кремом од арнике за болне мишиће и зглобове.
Власници који желе сталан надзор над својим љубимцима могу одабрати премијум собу за 60 евра, опремљену екраном за видео-позиве 24 сата дневно. Путем посебне апликације повезане с дозатором, могу чак и на даљину наградити свог пса посластицом. Објекат не служи само путницима, већ и као дневни вртић за псе.
Искуства задовољних власника
Алесандра Морели, која ради у људским ресурсима фирме Aeroporti di Roma, редовно оставља своју двогодишњу лабрадорку Нину у хотелу.
„Откако могу довести Нину овамо, мој живот и равнотежа између приватног и пословног су се променили. Сада могу уживати у радном дану и приватним путовањима у потпуном миру”, рекла је 47-годишња Морелијева.
Дарио Чисарини, 32-годишњи продавац аутомобила, почео је да доводи своје штене ротвајлера, Атену, на тренинге у „Dog Relais” због чистоће, организације и приступачне локације. Каже да ће без оклевања користити услуге хотела кад год он и његова девојка буду путовали.
„Поверићемо им Атену без икакве сумње, првенствено јер смо упознали људе који овде раде и видели љубав коју гаје према животињама”, истакао је Чисарини.
Хотел за псе показао се изузетно популарним. Свих 40 соба било је попуњено током августа, месеца када Италијани традиционално одлазе на годишње одморе. Од отварања у мају, просечна попуњеност износила је готово две трећине, потврдила је Бласијева.
Истог месеца када је хотел отворен, италијанска управа за цивилно ваздухопловство променила је правила како би омогућила превоз великих паса унутар кабина авиона на домаћим летовима, под условом да су смештени у сигурним транспортерима. Према речима министра саобраћаја Матеа Салвинија, први такав лет биће 23. септембра.
Салвини признаје да, иако су многи срећни због ове одлуке, други би се могли осећати нелагодно. Ипак, закључио је: „Увек морамо користити здрав разум, али... за мене је ово извор поноса и корак напред с цивилизацијског становишта.”