ДОК У СРБИЈИ НОСЕ ЈАКНЕ, У БУДВИ СЕ КУПАЈУ Погледајте ко је најхрабрији кад треба да се бућне у море!
Иако је почео новембар, а Михољско лето је прошло, лепо сунчано време и високе температуре за ово доба године на Црногорском приморју напунили су једну плажу код Будве.
Већина људи се сунчала и шетала, али они најхрабрији су одлучили и да се окупају у мору.
– Дешава се то често код нас. Како сине сунце и буде топло време, буквално и у децембру, ко је храбар, може да се бућне. Вода није толико хладна, ипак махом се у ово доба година одлучују да уђу у воду Руси – каже за РИНУ један од мештана.
Иначе, престоница црногорског туризма током викенда је пуна гостију из Србије који су одлучили да продужени празнични викенд проведу у Будви.
Овде је заиста прелепо, време је дивно. Као да смо из јесени дошли у пролеће. Има пуно људи из Србије овде, срели смо их доста, каже Алем из Пријепоља који продужени викенд са породицом проводи на Црногорском приморју.
Током наредних дана најављене су гужве у саобраћају на свим путним правцима у Србији, а посебно на граничним прелазима.