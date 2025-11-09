scattered clouds
ДОК У СРБИЈИ НОСЕ ЈАКНЕ, У БУДВИ СЕ КУПАЈУ Погледајте ко је најхрабрији кад треба да се бућне у море!

09.11.2025. 13:24 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
будва
Фото: РИНА

Иако је почео новембар, а Михољско лето је прошло, лепо сунчано време и високе температуре за ово доба године на Црногорском приморју напунили су једну плажу код Будве.

Већина људи се сунчала и шетала, али они најхрабрији су одлучили и да се окупају у мору.

– Дешава се то често код нас. Како сине сунце и буде топло време, буквално и у децембруко је храбарможе да се бућне. Вода није толико хладна, ипак махом се у ово доба година одлучују да уђу у воду Руси – каже за РИНУ један од мештана.

Иначе, престоница црногорског туризма током викенда је пуна гостију из Србије који су одлучили да продужени празнични викенд проведу у Будви.

 

 

Овде је заиста прелепо, време је дивно. Као да смо из јесени дошли у пролеће. Има пуно људи из Србије овде, срели смо их доста, каже Алем из Пријепоља који продужени викенд са породицом проводи на Црногорском приморју. 

Током наредних дана најављене су гужве у саобраћају на свим путним правцима у Србији, а посебно на граничним прелазима.

Будва новембар купање
