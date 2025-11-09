УПОЗОРЕЊЕ Никако не отварајте ову WhatsApp слику – хакери вас гледају!
БЕРЛИН: Наизглед безазлена порука која се појавила на апликацији WhatsApp у виду фотографије која се шаље корисницима са текстом "јеси ли то ти" или "да ли ти је позната ова фотографија", заправо може бити опасна превара јер се иза ње често крију заражене датотеке, преносе данас немачки медији.
Kако наводи Феникс магазин, све више корисника добија такве поруке уз фотографију која може имати заражене датотеке које потенцијално могу омогућити хакерима приступ телефону, порукама, лозинкама и другим осетљивим подацима особе на чији телефон су послате.
Посебно забрињава то што се у неким случајевима злонамерни код може покренути чак и без клика на слику, уколико се само аутоматски прикаже преглед. Kорисници су упозорени због сумње да криминалци искоришћавају пропусте у начину на који WhatsApp обрађује слике и видео-записе, и да манипулишу процесом анализе медијског садржаја, због чега се злонамерни софтвер може покренути у позадини и омогућити потпуни приступ уређају.
Уколико је неко на тај начин постао жртва хакера, последице могу бити крађа идентитета, приступ лозинкама, или потпуна контрола над уређајем на коме је слика отворена, а штета често остаје непримећена док се не открије крађа идентитета или злоупотреба рачуна.
Ова превара није једина, а WhatsApp упозорава своје кориснике и на преваре које садрже поруке од "пријатеља", "чланова породице" и лажне понуде за "лаку зараду од куће", за које је заједнички образац то што имају правописне грешке, линкове и захтеве за личне податке, за које је најбоља одбрана коју та апликација препоручује искључити аутоматско преузимање медијских датотека у подешавањима WhatsApp-а.
Kорисницима популарне апликације се саветује да је редовно ажурирају како би отклонили безбедносне пропусте, као и да, ако су већ отворили сумњиву поруку или слику, одмах блокирају број, пријавите контакт, проверите неуобичајене активности на телефону и промене лозинку, а да ако примете да су били мета крађе идентитета случај пријаве полицији.