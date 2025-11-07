НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Биковима се ПОПРАВЉАЈУ ФИНАНСИЈЕ, Рибе улазе у ЗАНИМЉИВУ ВЕЗУ, а ево који знак ће чути ЛЕП ГЛАС
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 9. до 15. новембра
ОВАН: На пословном сегменту живота можете очекивати промене, али и лепа дешавања. Стабилизација вам предстоји, ако сте имали било каквих блокада у односу са колективом. На љубавном пољу појачане страсти од друге половине недеље. Уживајте у овој недељи са вољеном особом или особама које су вам битне. Слободни ће размишљати о особи која им се допада већ неко време, па можда начине први корак. На здравственом сегменту живота могући су проблеми са болом у доњим екстремитетима.
БИК: На пословном сегменту живота можете да се опустите, могућа је појачана потрошња новца, али свакако финансије се поправљају и бићете задовољни током дешавања на послу. На љубавном сегменту живота од краја недеље можете очекивати битне промене и лепа дешавања. Слободни, код вас могућност лепог познанства. Многи заузети могу да се радују од половине до краја недеље. Могућност појаве хроничних здравствених тегоба и проблема са циркулацијом, као и кардиоваскуларним системом.
БЛИЗАНЦИ: На послу вам предстоје пријатна дешавања. Бићете задовољни својим радом, а сви који се баве јавним послом могу имати додатног успеха. На емотивном пољу од краја недеље могућност лепих дешавања. Код слободних ће бити занимљивих познанстава. Заузети, код вас ће бити боље комуникације, можда чак и неких пријатних излазака са заједничким пријатељима. На здравственом сегменту не би требало доћи до битних тегоба, јавиће се могућност пада енергије, јачајте имунитет и ове недеље.
РАК: Када је посао у питању занимљива недеља, имаћете доста успеха и то ненадано! Глас пријатеља или сарадника вас може пријатно изненадити. Биће много рада и обавеза, али и добрих резултата. На емотивном сегменту живота пред крај недеље појачане страсти, тако да ће се отворити могућност уласка у лепу авантуру, код слободних. Заузети, благи опрез у комуникацији. Могућност појаве хроничних здравствених тегоба, проблема са циркулацијом и болом у доњим екстремитетима.
ЛАВ: Лепа недеља на пословном сегменту живота, без битних промена, међутим доста успеха следи готово свим припадницима знака. Они који се баве комуникативним пословима или сарађују са странцима, имаћете додатног успеха, па само напред! Без битних промена у љубави, могућност доброг провода на приватним забавама. Заузети, ако је било било каквих проблема, предстоји вам боља недеља. Могући проблеми са кардиоваскуларним системом, обратите пажњу на крвни притисак.
ДЕВИЦА: Када је посао у питању, могућност промена. Свакако добра недеља, можете чак и реализовати нека краћа путовања или може доћи до уносних преговора. На емотивном пољу многе ствари се покрећу са „мртве тачке” и то од краја недеље. Поједине слободне припаднике знака пријатан глас може изненадити. Заузети ће се колебати у својим ставовима и размишљати о партнеровим поступцима. Требало би да се више крећете, али свакако позитивне мисли и добро расположење вам предстоје.
ВАГА: На пословном сегменту живота могућност промена. Може се десити да ове недеље посебно будете задовољни својим радом и током дешавања. Искористите седмицу за преговоре, договоре јер ће бити позитивног исхода. И даље могућност појачане потрошње новца. На емотивном сегменту живота сјајна дешавања крајем недеље, уживајте у лепом друштву, ако сте слободни. Заузети, искористите добру енергију ове недеље. Обратите пажњу на дигестивни тракт, здраво се храните.
ШКОРПИЈА: На пословном сегменту живота многе ствари вам се покрећу. Вртоглави успех вам предстоји и то у области за коју сте мислили да вам лошије иде. Међутим, упозорила бих на могућност ненаданих трошкова од средине недеље, па будите обазриви. Од краја недеље емоције се покрећу, заблистаћете пуним сјајем! Многи могу ући у лепу емотивну везу. Заузети, благи опрез у комуникацији са партнером. На здравственом сегменту живота обратите пажњу на проблеме са стомаком и вирусне инфекције.
СТРЕЛАЦ: Имате енергије, размишљаћете о променама. Поједини могу осетити пролазно незадовољство у колективу, које ће убрзо проћи. На емотивном пољу занимљива дешавања. Слободнима предстоји добра комуникација са новим особама. Заузети, крајем недеље могућност уласка у тајне везе или вам се неко може јавити везан за вашу прошлост. На здравственом сегменту живота, ако је било проблема, ситуација се поправља. Многи ће се се боље осећати, само обратите пажњу на вирусе.
ЈАРАЦ: Када је посао у питању, без битних промена. Свакако ћете доминирати на свом радном месту, а имате и подршку битних особа. Многима ће се жеље остварити, а код појединих може доћи до неспоразума и мањих несугласица са сарадницима. На емотивном пољу лепа дешавања, доста страсти, а код слободних се јавља могућност уласка у везе или авантуре. Заузети, благи опрез када је поверење вољене особе у питању. Немојте га изгубити. Више сна и одмора ће вам пријати.
ВОДОЛИЈА: На пословном сегменту живота доста плодоносна и добра недеља. Можете добити позитиван глас који ће вас покренути и отклонити ваше недоумице. На емотивном пољу крајем недеље јавља се могућност добре комуникације са особом која је везана за вашу прошлост или за ваш посао. Заузети би требало да искористе ову недељу и уживају у лепим емоцијама и плановима са партнером. Могући проблеми са хроничним здравственим тегобама, боловима у пределу кичме, као и проблеми са крвним притиском.
РИБЕ: Када је посао у питању, многе ствари се покрећу и већина ће размишљати о променама које ће вама ићи у прилог. Могуће су мање несугласице са сарадницима, само останите стрпљиви. На емотивном пољу добра комуникација са занимљивим особама. Поједини, крајем недеље могу ући у занимљиву емотивну везу или планирати лепо путовање. Заузети, ваше време долази, па искористите то. На здравственом сегменту живота јачајте имунитет, више се крећите и све ће бити како треба.