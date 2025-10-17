overcast clouds
САМО ЈЕ ЖЕЛЕО НЕШТО ДА „ПРЕГРИЗЕ” – СЕКУНДУ КАСНИЈЕ, КУЋА ЈЕ БИЛА У ПЛАМЕНУ Пазите где остављате батерије ако имате кућне љубимце!

17.10.2025. 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Thesun
Коментари (0)
pas
Фото: Pixabay

Кућна камера забележила је тренутак када је пас запалио кућу у којој живи, јер је глодао батерију! Запањујући снимак приказује пса Колтона како жваће литијумску батерију у дневној соби и камера хвата тренутак кад се запалио тепих, али је пожар брзо угашен.

На снимку се види петогодишњи Колтон који се у својој кући у Чепел Хилу у Северној Каролини радознало игра са неким уређајем. Неколико тренутака касније, стубови дима почињу да се куљају из апарата, пре него што се Колтон окрене и појури ка кухињи, заједно са другим љубимцем који жури уз степенице.

Само неколико секунди након што се пас удаљио од батерије, она се претворила у огромну ватрену лопту. На снимку пламен гори на тепиху у дневној соби, а на видику нема никога од укућана који би се побринуо и угасио ватру. Срећом, пожар је брзо угашен, чиме је спречена несрећа ширих размера.

 

Колтонов власник Дејвид Сасер, који је такође ватрогасац, рекао је да је пас загризао батерију и изненадио се оним што се дешавало.

Срећа је да се ватра прилично брзо угасила због тепиха, а и ми смо брзо стигли кући. Једино што смо изгубили јесте тепих, каже Сасер и додаје да је ово искуство било позив на будност због опасности које прете од литијум-јонских батерија.

Уређаји су генерално безбедни за употребу, али може доћи до пожара ако су ћелије препуњене, оштећене или нису правилно ускладиштене.

Описујући опасности које прете од литијумских батерија, Сасер је упозорио:

Кад завршите са пуњењем, искључите их из струје.

Ако имате љубимца, литијумске батерије чувајте на месту које је псу недоступно, јер их тако неће поломити или сажвакати. Кад завршите рад са њима, морате их правилно одложити.

Ватрогасна служба Чапел Хила на свом Фејсбуку објавила је снимак овог случаја који је имао следећи натпис:

Колтон је добар дечко, али је 'сурфоваодок су његови људи (породица са хроничним болестима) били одсутни и докопао се уређаја са литијум-јонском батеријом.

У протеклој години у овој области пријављено је десетак пожара повезаних са литијумским батеријама, а у оближњем Дараму, два камиона за смеће су се запалила након што су литијумске батерије бачене у ђубре уместо да су биле рециклиране.

Срећом, Колтон је остао неповређен након ове незгоде, а једину штету од пожара претрпео је – тепих.

