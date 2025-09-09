light rain
РАСТЕ БРОЈ ОЗБИЉНИХ ИНЦИДЕНАТА Америчка Савезна управа за авијацију издала УПОЗОРЕЊЕ ЗБОГ ЛИТИЈУМСКИХ БАТЕРИЈА

09.09.2025. 23:16 23:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ВАШИНГТОН: Америчка Савезна управа за авијацију (ФАА) издала је данас безбедносно упозорење авио-компанијама због ризика од литијумских батерија у путничким кабинама авиона, позивајући се на велики број озбиљних инцидената.

ФАА је препоручила авио-компанијама да усвоје стратегије за ублажавање ризика, укључујући јасна упозорења о могућој опасности од пожара повезаног са литијумским батеријама које уносе путници и чланови посаде, као и да преиспитају противпожарне процедуре и обуку, преноси Ројтерс.
 

Ове године у САД је забележено 50 инцидената везаних за дим, пожар или екстремну топлоту изазвану литијум-јонским батеријама, саопштила је ФАА.
 

литијум литијум-јон литијумска батерија авио компанија инциденти
