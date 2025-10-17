overcast clouds
ПРЕДСЕДНИК ФУДБАЛСКОГ КЛУБА УБИЈЕН НА КИПРУ: Био у колима са сином, убице запалиле свој аутомобил и побегле на мотору

17.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Кипарски бизнисмен Ставрос Демостенус, који је био и председник Фудбалског клуба Кармиотиса који се такмичи у другој лиги, убијен је у петак у Лимасолу хицима из ватреног оружја.

Демостенус се возио у свом ауту са сином аутопутем Лимасол, у области близу онколошког центра Сфалангиотиса, преноси "Cyprus Times".

Аутомобил се приближио Демостенусовом возилу и скренуо га са курса. Затим су починиоци, којих је према информацијама било двојица, пришли и убили 49-годишњег бизнисмена.

Након тога, пошто је још увек давао знаке живота, његов син га је ставио у ауто како би га одвезао у болницу.

Возило које су починиоци користили у операцији пронађено је изгорело на малој удаљености од места инцидента, а према писању кипарских медија, убице су наставиле бекство на мотоциклу.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
