ПРЕДСЕДНИК ФУДБАЛСКОГ КЛУБА УБИЈЕН НА КИПРУ: Био у колима са сином, убице запалиле свој аутомобил и побегле на мотору
Кипарски бизнисмен Ставрос Демостенус, који је био и председник Фудбалског клуба Кармиотиса који се такмичи у другој лиги, убијен је у петак у Лимасолу хицима из ватреног оружја.
Демостенус се возио у свом ауту са сином аутопутем Лимасол, у области близу онколошког центра Сфалангиотиса, преноси "Cyprus Times".
Аутомобил се приближио Демостенусовом возилу и скренуо га са курса. Затим су починиоци, којих је према информацијама било двојица, пришли и убили 49-годишњег бизнисмена.
Након тога, пошто је још увек давао знаке живота, његов син га је ставио у ауто како би га одвезао у болницу.
Возило које су починиоци користили у операцији пронађено је изгорело на малој удаљености од места инцидента, а према писању кипарских медија, убице су наставиле бекство на мотоциклу.