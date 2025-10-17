(ВИДЕО) ДА ЛИ ЈЕ ТО БОЖЈИ ЗНАК? Свештеник затурио младеначке бурме, па се избезумио!
Такав случај догодио се на једном венчању у Грчкој, када је свештеник, ни мање ни више, успео да изгуби бурме током церемоније.
Инцидент се десио док су младенци размењивали завете у цркви, а гости су забележили све камером.
И сам свештеник се видно усплахирио када је схватио шта се догодило, али реакција младенца и младе била је пуна разумевања и смеха, што је тренутак учинило још симпатичнијим.
Видео снимак убрзо је постао виралан, а коментари корисника друштвених мрежа нису изостали:
„Боже, дај ми знак!”
„У Грчкој се изгледа не губе бурме само на плажи!”
„Нађе ли их?”
„Божји знак!”
Овај несвакидашњи али духовити инцидент показује да чак и на најсвечанијим догађајима може да дође до неочекиваних ситуација које ће свима остати у сећању.
Младенци су, уз осмех и хумор, доказали да права љубав не зависи од савршенства церемоније.