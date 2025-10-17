overcast clouds
(ВИДЕО) ДА ЛИ ЈЕ ТО БОЖЈИ ЗНАК? Свештеник затурио младеначке бурме, па се избезумио!

17.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
бурме
Фото: Pixabay

Такав случај догодио се на једном венчању у Грчкој, када је свештеник, ни мање ни више, успео да изгуби бурме током церемоније.

Инцидент се десио док су младенци размењивали завете у цркви, а гости су забележили све камером.

И сам свештеник се видно усплахирио када је схватио шта се догодило, али реакција младенца и младе била је пуна разумевања и смеха, што је тренутак учинило још симпатичнијим.

Видео снимак убрзо је постао виралан, а коментари корисника друштвених мрежа нису изостали:

Боже, дај ми знак!

У Грчкој се изгледа не губе бурме само на плажи!

Нађе ли их?

Божји знак!

 

 

Овај несвакидашњи али духовити инцидент показује да чак и на најсвечанијим догађајима може да дође до неочекиваних ситуација које ће свима остати у сећању.

Младенци су, уз осмех и хумор, доказали да права љубав не зависи од савршенства церемоније.

