ОН ЈЕ СВЕШТЕНИК, АЛИ И АНЂЕО СПАСИТЕЉ ЗА ЛУТАЛИЦЕ Сваку недељну службу искористи за удомљавање паса, а има и сопствени азил
Свештеник Жоао Пауло Араужо Гомез из бискупије Каруару у Бразилу постао је локални херој због својих напора да помогне псима луталицама.
Он спасава напуштене псе са улица, храни их, купа и брине о њима, пружајући им склониште и ветеринарску помоћ. Сваке недеље, Жоао на миси поклања по једног пса, подстичући вернике да удоме псе луталице.
Његова саосећајна иницијатива помогла је десетинама паса да пронађу домове заувек. Отац Гомез, који такође негује псе у свом парохијском дому, сматра их својом децом и лично је усвојио неколико њих.
Оно што његову мисију чини посебном јесте то што сваке недеље током службе представи једног од спасених паса заједници и на тај начин му даје прилику да буде виђен и потенцијално удомљен.
Захваљујући његовим напорима, многи од спасених паса пронашли су своје заувек домове.
Отац Гомез се на овоме није зауставио: он је основао сопствени мали азил како би удомио више паса о којима брине са истом пажњом и преданошћу какву би пружио породици.
Оцу Гомезу ови пси нису само кућни љубимци, они су део његовог духовног и приватног живота.
Рад оца Гомеза надахнуо је многе обичне људе и вернике који су свог пастора прогласили симболом доброте у заједници.