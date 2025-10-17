И ЗВАНИЧНО – ПИКСИ ВИШЕ НИЈЕ СЕЛЕКТОР! ФСС и Драган Стојковић споразумно прекинули сарадњу, а он поручио: „Била ми је част и привилегија да водим Србију“
Фудбалски савез Србије (ФСС) саопштио је данас да је споразумно раскинут уговор са бившим селектором Драганом Стојковићем и додао да ће наредних дана бити обављени разговори са потенцијалним кандидатима за новог селектора "орлова".
"После пораза од Албаније и по повратку репрезентације из Андоре у Београд, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на данашњој седници у Старој Пазови, донео је одлуку о споразумном раскиду уговора са селектором А репрезентације Драганом Стојковићем, без икаквих даљих обавеза ФСС према њему. Истовремено, констатован је и споразумни раскид сарадње са члановима Стојковићевог стручног штаба и директором А тима Стеваном Стојановићем", истиче се у саопштењу ФСС.
Додаје се затим да су чланови Извршног одбора дали овлашћење председнику Драгану Џајићу и генералном секретару Бранку Радујку да у наредним данима обаве разговоре са потенцијалним кандидатима за новог селектора.
"Фудбалски савез Србије ће у најкраћем року обавестити јавност о томе ко ће предводити државни тим у новембарским квалификационим мечевима за Светско првенство, против Енглеске у Лондону и Летоније у Лесковцу", додаје се у саопштењу.
ФСС се на крају захвалио Стојковићу на свему учињеном током његовог мандата.
"Хвала Стојковићу на свему што је учинио током протекле четири и по године на месту селектора, посебно на пласману репрезентације на Европско и Светско првенство, као и на оствареном успеху у Лиги нација. Поштујући његово велико фудбалско име, ФСС му жели много среће и успеха у будућим професионалним изазовима", закључују из ФСС.
Стојковић: Била ми је част и привилегија, остајем уз тим, земљу и наш народ
- После четири и по године, нисам више на месту селектора А репрезентације Србије. Желим пре свега да се најискреније захвалим Фудбалском савезу Србије (ФСС) на указаном поверењу – била ми је част и велика привилегија да водим национални тим своје земље, изјавио је доскорашњи селектор Драган Стојковић Пикси.
ФСС и Стојковић данас су споразумно раскинули уговор, након оставке коју је поднео после пораза од Албаније (1:0).
"Заједно смо успели да направимо историјски резултат и да после 24 године повежемо два велика такмичења – Светско и Европско првенство. Циљ који сам себи као селектору поставио, успели смо и да остваримо. Заувек ћу памтити сцене из Лисабона, јер је то један од најлепших тренутака у мом животу и један од највећих успеха српског фудбала у новијој историји", рекао је Стојковић, а пренео сајт ФСС.
У Лиги нација смо такође представили Србију на најбољи могући начин – пласирали смо се у А дивизију и у конкуренцији врло квалитетних репрезентација успели да сачувамо статус у елитном рангу европског фудбала, додао је Пикси.
"Желим овом приликом да се захвалим свима који су били са А тимом и око њега – играчима, члановима стручног штаба, момцима из здравствене службе, економата, маркетинг и медија тима – свим људима који су несебично радили, помагали и веровали у нашу заједничку идеју. Хвала јавности и медијима на подршци током овог периода. Трудио сам се да урадим све што је у мојој моћи како бих пружио шансу играчима који су могли да изаберу неки други пут, да обуку дрес неке друге репрезентације – али су одлучили да играју за Србију. У протекле четири и по године промовисали смо велики број младих фудбалера који су, у то сам уверен, будућност српског фудбала".
Наследнику на клупи националног тима, ко год то био, желим пуно среће и успеха, нагласио је Стојковић.
"Фудбалском савезу Србије и целокупној фудбалској јавности желим да наставе да граде атмосферу јединства и подршке, јер само тако можемо да идемо напред. У мени ће увек имати савезника, навијача и човека коме је част да буде уз своју Србију. Као што сам некада као играч поносно носио државни грб, тако и данас, са истим жаром и љубављу, остајем уз своју земљу – уз наш тим, наш фудбал и наш народ", закључио је Стојковић.